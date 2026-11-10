هل كان صلاح على خلاف مع حسام حسن؟.. سيف زاهر يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي سيف زاهر عن تفاصيل مكالمة هاتفية جمعت بين علي ماهر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، ومحمد صلاح قائد الفراعنة، مؤكدًا أن الاتصال شهد أجواء إيجابية وحالة كبيرة من الود والارتياح بين الطرفين.

وقال سيف زاهر، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»، إن هناك مكالمة جرت بين علي ماهر ومحمد صلاح، شهدت ودًا كبيرًا وسعادة متبادلة، مشيرًا إلى أن قائد المنتخب لديه ارتياح كبير لوجود علي ماهر على رأس الجهاز الفني الجديد للفراعنة.

وأضاف: «كان فيه مكالمة النهارده بين علي ماهر ومحمد صلاح، وكان فيها ود كبير، وفيه ارتياح كبير جدًا من محمد صلاح لوجود علي ماهر».

وتطرق سيف زاهر إلى طبيعة العلاقة بين محمد صلاح والجهاز الفني السابق بقيادة حسام حسن، في ظل الحديث عن وجود خلافات بين الطرفين خلال الفترة الماضية، موضحًا أن اختلاف وجهات النظر كان موجودًا بالفعل في بعض المواقف والقرارات.

وقال: «هل كان فيه اختلاف بين صلاح وحسام حسن وجهازه؟ آه، كان فيه اختلاف، وده طبيعي، لأن وارد يكون فيه اختلاف بين لاعب ومدير فني في بعض القرارات».

وشدد الإعلامي على أن الاختلاف في وجهات النظر لا يعني بالضرورة وجود خلافات شخصية أو تجاوزات من جانب اللاعب، مؤكدًا أن محمد صلاح لديه مجموعة من الثوابت التي لا تتغير في تعامله مع الآخرين.

وأوضح أن هذه الثوابت تتمثل في الاحترام والالتزام وعدم الخروج عن النص، إلى جانب الابتعاد عن الغرور وعدم البحث عن المصالح الشخصية.

واختتم سيف زاهر حديثه بالتأكيد على أن العلاقة بين محمد صلاح وعلي ماهر تشهد حالة من الارتياح والتفاؤل، في بداية مرحلة جديدة للمنتخب الوطني، وسط تطلعات الجماهير لعودة الاستقرار وتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة.