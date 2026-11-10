دخل في صدام مع الكل.. إعلامي يكشف كواليس رحيل حسام حسن

كشف الإعلامي أحمد أسامة أنه توقع رحيل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر قبل فترة من إقالته رسميًا، مؤكدًا أنه تحدث عن ذلك بوضوح يوم 27 سبتمبر الماضي، بعدما دخل المدير الفني السابق في صدامات مع أطراف عديدة.

وقال أحمد أسامة، خلال ظهوره في برنامج «قهوة فايق»، إنه سبق أن أكد أن أيام حسام حسن مع المنتخب أصبحت معدودة، بسبب طبيعة الأزمات والصدامات التي دخل فيها خلال فترة توليه المسؤولية.

وأضاف: «في 27 سبتمبر قلت بشكل واضح إن أيام كابتن حسام حسن أصبحت معدودة، لأنه دخل في صدام مع الكل، ورحيله للأسف كلنا أُجبرنا عليه بسبب تصرفاته».

وأشار الإعلامي إلى أن حسام حسن، من خلال تصرفاته وأزماته المتكررة، وضع نفسه في موقف صعب، وأصبح من السهل على اتحاد الكرة إنهاء علاقته بالمنتخب، في ظل الخلافات التي أحاطت به خلال الفترة الأخيرة.

وتابع: «هو سلم نفسه لاتحاد الكرة ولمحمد صلاح للخلاص منه»، في إشارة إلى أن الصدامات التي دخل فيها المدير الفني السابق ساهمت في تهيئة الأجواء لرحيله عن قيادة الفراعنة.

واختتم أحمد أسامة حديثه بالتأكيد على أن رحيل حسام حسن لم يكن مفاجئًا بالنسبة له، بعدما سبق أن توقع انتهاء تجربته مع المنتخب، نتيجة الأزمات التي شهدتها الفترة الأخيرة.

كشف الإعلامي أحمد أسامة أنه توقع رحيل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر قبل فترة من إقالته رسميًا، مؤكدًا أنه تحدث عن ذلك بوضوح يوم 27 سبتمبر الماضي، بعدما دخل المدير الفني السابق في صدامات مع أطراف عديدة.

وقال أحمد أسامة، خلال ظهوره في برنامج «قهوة فايق»، إنه سبق أن أكد أن أيام حسام حسن مع المنتخب أصبحت معدودة، بسبب طبيعة الأزمات والصدامات التي دخل فيها خلال فترة توليه المسؤولية.

وأضاف: «في 27 سبتمبر قلت بشكل واضح إن أيام كابتن حسام حسن أصبحت معدودة، لأنه دخل في صدام مع الكل، ورحيله للأسف كلنا أُجبرنا عليه بسبب تصرفاته».

وأشار الإعلامي إلى أن حسام حسن، من خلال تصرفاته وأزماته المتكررة، وضع نفسه في موقف صعب، وأصبح من السهل على اتحاد الكرة إنهاء علاقته بالمنتخب، في ظل الخلافات التي أحاطت به خلال الفترة الأخيرة.

وتابع: «هو سلم نفسه لاتحاد الكرة ولمحمد صلاح للخلاص منه»، في إشارة إلى أن الصدامات التي دخل فيها المدير الفني السابق ساهمت في تهيئة الأجواء لرحيله عن قيادة الفراعنة.

واختتم أحمد أسامة حديثه بالتأكيد على أن رحيل حسام حسن لم يكن مفاجئًا بالنسبة له، بعدما سبق أن توقع انتهاء تجربته مع المنتخب، نتيجة الأزمات التي شهدتها الفترة الأخيرة.