قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مؤشر سلام: داعش وفروعه تتصدر النشاط الإرهابي وباكستان في المقدمة
وزير الأوقاف يكرّم المشاركين في تجهيز مركز الذكاء الاصطناعي.. ويؤكد: النجاح بسواعد الجميع
عراقجي: الحرب لن تنتهي عسكريًا.. والحل يبدأ بتنفيذ شروطنا
موعد وصول محمد صلاح إلى القاهرة للانضمام لمعسكر منتخب مصر
العثور على جثة طفل عقب تغيبه بشوارع زفتي
الأمم المتحدة تدين عرقلة الاحتلال لإغاثة متضرري سيول غزة
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر
إخلاء قاعدة ثانية في المملكة المتحدة بسبب التهديد الإيراني
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026
هل يجوز دفع تكلفة عملية جراحية لشخص فقير من زكاة مالي؟.. الإفتاء تجيب
الأرصاد تكشف موعد انتهاء انخفاض درجات الحرارة وعودة الأجواء الدافئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دخل في صدام مع الكل.. إعلامي يكشف كواليس رحيل حسام حسن

حسام حسن
حسام حسن
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد أسامة أنه توقع رحيل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر قبل فترة من إقالته رسميًا، مؤكدًا أنه تحدث عن ذلك بوضوح يوم 27 سبتمبر الماضي، بعدما دخل المدير الفني السابق في صدامات مع أطراف عديدة.

وقال أحمد أسامة، خلال ظهوره في برنامج «قهوة فايق»، إنه سبق أن أكد أن أيام حسام حسن مع المنتخب أصبحت معدودة، بسبب طبيعة الأزمات والصدامات التي دخل فيها خلال فترة توليه المسؤولية.

وأضاف: «في 27 سبتمبر قلت بشكل واضح إن أيام كابتن حسام حسن أصبحت معدودة، لأنه دخل في صدام مع الكل، ورحيله للأسف كلنا أُجبرنا عليه بسبب تصرفاته».

وأشار الإعلامي إلى أن حسام حسن، من خلال تصرفاته وأزماته المتكررة، وضع نفسه في موقف صعب، وأصبح من السهل على اتحاد الكرة إنهاء علاقته بالمنتخب، في ظل الخلافات التي أحاطت به خلال الفترة الأخيرة.

وتابع: «هو سلم نفسه لاتحاد الكرة ولمحمد صلاح للخلاص منه»، في إشارة إلى أن الصدامات التي دخل فيها المدير الفني السابق ساهمت في تهيئة الأجواء لرحيله عن قيادة الفراعنة.

واختتم أحمد أسامة حديثه بالتأكيد على أن رحيل حسام حسن لم يكن مفاجئًا بالنسبة له، بعدما سبق أن توقع انتهاء تجربته مع المنتخب، نتيجة الأزمات التي شهدتها الفترة الأخيرة.

كشف الإعلامي أحمد أسامة أنه توقع رحيل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر قبل فترة من إقالته رسميًا، مؤكدًا أنه تحدث عن ذلك بوضوح يوم 27 سبتمبر الماضي، بعدما دخل المدير الفني السابق في صدامات مع أطراف عديدة.

وقال أحمد أسامة، خلال ظهوره في برنامج «قهوة فايق»، إنه سبق أن أكد أن أيام حسام حسن مع المنتخب أصبحت معدودة، بسبب طبيعة الأزمات والصدامات التي دخل فيها خلال فترة توليه المسؤولية.

وأضاف: «في 27 سبتمبر قلت بشكل واضح إن أيام كابتن حسام حسن أصبحت معدودة، لأنه دخل في صدام مع الكل، ورحيله للأسف كلنا أُجبرنا عليه بسبب تصرفاته».

وأشار الإعلامي إلى أن حسام حسن، من خلال تصرفاته وأزماته المتكررة، وضع نفسه في موقف صعب، وأصبح من السهل على اتحاد الكرة إنهاء علاقته بالمنتخب، في ظل الخلافات التي أحاطت به خلال الفترة الأخيرة.

وتابع: «هو سلم نفسه لاتحاد الكرة ولمحمد صلاح للخلاص منه»، في إشارة إلى أن الصدامات التي دخل فيها المدير الفني السابق ساهمت في تهيئة الأجواء لرحيله عن قيادة الفراعنة.

واختتم أحمد أسامة حديثه بالتأكيد على أن رحيل حسام حسن لم يكن مفاجئًا بالنسبة له، بعدما سبق أن توقع انتهاء تجربته مع المنتخب، نتيجة الأزمات التي شهدتها الفترة الأخيرة.

الإعلامي أحمد أسامة رحيل حسام حسن حسام حسن منتخب مصر المدير الفني السابق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لم يقصد حسام حسن.. محمد صلاح يرد على الجدل المثار حول صورته الأخيرة

قناة ten

هوية جديدة.. قناة TeN تعلن تغيير شعارها ليحمل اسم «العاشرة»

إبراهيم فايق

كواليس استبعاد باسم علي من الجهاز الفني لمنتخب مصر

صلاة قيام الليل

هل يجوز صلاة قيام الليل قبل أذان الفجر؟.. الإفتاء توضح حكمها وأفضل وقت

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.. البيضاء بكام والبانيه؟

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف حقيقة طرد كهربا لـ أحمد صبيحة من غرفة الملابس

حسام حسن

هيرجع تاني.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل حسام حسن مع منتخب مصر

قراءة التشهد الأوسط كاملا

حكم قراءة التشهد كاملا عند الجلوس للتشهد الأول بعد الركعتين الأوليين

ترشيحاتنا

خلي بالك من نفسك

«خلي بالك من نفسك» يتصدر الأعلى مشاهدة في مصر.. تفاصيل

كندة علوش وعمرو يوسف

كندة علوش تستعيد ذكرياتها الرومانسية مع عمرو يوسف في فيديو مليء بالحب

ولا كان علي البال

لا كان على البال» ثانيًا و«نصيب» سابعًا في إيرادات السينما السعودية

بالصور

احذر تناول اللانشون والسجق يوميا.. أطعمة شهيرة تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون

احذر تناول اللانشون والسجق يوميا.. أطعمة شهيرة تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون
احذر تناول اللانشون والسجق يوميا.. أطعمة شهيرة تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون
احذر تناول اللانشون والسجق يوميا.. أطعمة شهيرة تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون

خدمات تنظيم الأسرة مجانًا.. أماكن الحصول على اللولب والحبوب وحقن منع الحمل

تنظيم الاسرة
تنظيم الاسرة
تنظيم الاسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد