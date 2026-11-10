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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

اجتماع حصر الأزمات في الزمالك.. مستحقات اللاعبين ومليون دولار وملفات تنتظر الحسم

مجلس الزمالك
مجلس الزمالك
محمود أحمد

تتجه أنظار جماهير نادي الزمالك إلى اجتماع مجلس الإدارة المقرر عقده غدًا الأربعاء في ظل تعدد الملفات الشائكة التي تنتظر قرارات حاسمة من المسؤولين وفي مقدمتها الأزمة المالية التي ألقت بظلالها على فريق الكرة الأول مع تأخر صرف مستحقات اللاعبين والجهاز الفني إلى جانب الالتزامات المالية الخاصة بفرق ألعاب الصالات والملفات الإدارية المرتبطة بالنادي.

ويأتي الاجتماع في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة لإدارة الزمالك التي تسعى إلى حصر الأزمات القائمة ووضع تصور للتعامل معها خلال الفترة المقبلة خاصة أن ملف المستحقات المالية أصبح من أبرز التحديات التي تتطلب حلولًا عملية لتجنب تأثيره على استقرار الفرق الرياضية وفي مقدمتها فريق كرة القدم.

مستحقات اللاعبين في صدارة المشهد

يتصدر ملف المستحقات المتأخرة جدول أعمال مجلس الإدارة بعدما تأخر صرف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم عن الموسم الحالي وهو ما يضع الإدارة أمام ضرورة تحديد موعد واضح لتسوية هذه الالتزامات والحفاظ على حالة الاستقرار داخل الفريق.

ولا تقتصر الأزمة على لاعبي كرة القدم فقط إذ تمتد إلى فرق ألعاب الصالات التي تنتظر هي الأخرى الحصول على مستحقاتها المالية الأمر الذي يفرض على المجلس التعامل مع الملف بصورة شاملة وعدم قصر الحلول على فريق دون آخر.

ومن المنتظر أن يناقش أعضاء المجلس الموقف المالي للنادي والموارد المتاحة خلال الفترة المقبلة في محاولة لترتيب الأولويات وتحديد أوجه الإنفاق بما يضمن الوفاء بالالتزامات المتراكمة.

ملفات إدارية وقطاع الناشئين على طاولة الاجتماع

وبعيدًا عن الأزمة المالية يتضمن الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الإدارية المتعلقة بشؤون النادي إلى جانب بحث بعض الأمور الخاصة بفريق كرة القدم وقطاع الناشئين في إطار مراجعة أوضاع القطاعات المختلفة ومتابعة احتياجاتها خلال المرحلة المقبلة.

كما يناقش مجلس الإدارة المقترحات المقدمة من أعضاء النادي تمهيدًا لدراستها وعرض ما يتم الاستقرار عليه أمام الجمعية العمومية المقبلة والمقرر انعقادها يوم 8 ديسمبر المقبل.

وكان المجلس قد قرر تأجيل اجتماعه الذي كان مقررًا الأسبوع الماضي إلى غد الأربعاء بسبب خضوع حسام المندوه أمين الصندوق لعملية جراحية ليعود الاجتماع إلى جدول أعمال الإدارة في توقيت تتزايد فيه الملفات التي تحتاج إلى حسم.

مليون دولار في ديسمبر.. طوق نجاة مؤقت للأزمة المالية

وفي ظل الضغوط المالية التي يواجهها الزمالك تنتظر خزينة النادي انتعاشة مرتقبة خلال شهر ديسمبر المقبل مع الحصول على مليون دولار موزعة بين مكافأة التأهل إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا وقيمة مشاركة لاعبي الفريق في بطولة كأس العالم.

وتبلغ مكافأة التأهل إلى دور المجموعات 400 ألف دولار فيما ينتظر النادي الحصول على 600 ألف دولار مقابل مشاركة لاعبيه في كأس العالم لتصل إجمالي العوائد المنتظرة إلى مليون دولار.

وتعول إدارة الزمالك على هذه المبالغ في تخفيف حدة الأزمة المالية وتوجيه جانب كبير منها إلى صرف المستحقات المتأخرة للاعبين عن الموسم الحالي إلى جانب تسوية جزء من الالتزامات الخاصة بالجهاز الفني الذي لم يحصل أعضاؤه على رواتبهم منذ نحو ثلاثة أشهر.

وتكتسب هذه الدفعة أهمية كبيرة في حسابات الإدارة باعتبارها أحد الموارد المنتظرة التي يمكن أن تساعد في إعادة ترتيب الالتزامات المالية وإنهاء جانب من الملفات التي ظلت عالقة خلال الفترة الماضية.

يناير يحمل دفعة مالية جديدة من صفقة بيزيرا

ولا تتوقف آمال الزمالك في تجاوز أزمته المالية عند عوائد ديسمبر إذ ينتظر النادي الحصول على مليون دولار إضافية خلال شهر يناير المقبل تمثل قيمة الدفعة الثانية من صفقة انتقال اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا إلى شباب الأهلي دبي الإماراتي.

وتضع الإدارة هذه الدفعة ضمن حساباتها لتوفير السيولة اللازمة واستكمال خطة سداد المستحقات المتأخرة سواء الخاصة بلاعبي الفريق الأول أو أعضاء الجهاز الفني إلى جانب الوفاء بباقي الالتزامات المالية للنادي.

وبذلك تبدو الأشهر المقبلة حاسمة في قدرة مجلس إدارة الزمالك على احتواء الأزمة خاصة مع وجود عوائد مالية منتظرة في ديسمبر ويناير يمكن أن تمنح النادي مساحة أكبر للتحرك وتخفيف الضغوط التي تحاصره.

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