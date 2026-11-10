القبض على شخص حول شقته إلى محل لبيع خمور في أكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من القائم على النشر لقيامه بإدارة شقة لبيع المشروبات الكحولية “بدون ترخيص”وقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد مالك الشقة المشار إليها (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر) ، وبمواجهته إعترف بقيامه بإدارة الشقة المملوكة لها كمحل "بدون ترخيص" لبيع الخمور ، ونفى إتجاره بالمواد المخدرة ، وأضاف بسابقة عمله لدى القائم على النشر (مالك محل خمور) بالمحل الخاص به، وعلل قيام الأخير بنشر ذلك المنشور نكايةً فيه لخلافات بينهما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





