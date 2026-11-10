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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب خلافات الجيرة.. ضبط طرفي مشاجرة بالدقهلية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص وقيام أحدهم بإلقاء مادة معجلة للإشتعال مما أسفر عن إصابة طرفيها بحروق بالدقهلية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6/ الجارى تبلغ لمركز شرطة المنصورة بالدقهلية بحدوث مشاجرة بين طرف أول : (عامل ، ونجليه " إثنين منهم مصابين بحروق متفرقة ") ، طرف ثانى: (إستورجى، ونجله "مصاب بحروق بالرقبة") جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، لخلافات بينهم حول الجيرة قام على إثرها أحد أفراد الطرف الثانى بإلقاء مادة معجلة للإشتعال "بنزين" من زجاجة كانت بحوزته محدثاً الإصابات المشار إليها.

 أمكن ضبط طرفى المشاجرة "ونقل المصابين لإحدى المستشفيات" ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتبادلوا الإتهامات بينهم لذات الخلافات.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى الدقهلية

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