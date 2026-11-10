تأجيل دعوى تعويض فرد أمن كمبوند التجمع بـ10 ملايين جنيه ضد المتهم بالتعدي عليه

قررت المحكمة المختصة تأجيل نظر الدعوى المدنية المقامة للمطالبة بتعويض قدره 10 ملايين جنيه، ضد المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل أحد الكمبوندات بمنطقة التجمع، إلى جلسة 7 ديسمبر المقبل.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى واقعة التعدي على فرد أمن داخل أحد الكمبوندات السكنية بالتجمع، والتي أثارت اهتمامًا واسعًا، عقب تداول تفاصيل الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب المدعي في دعواه بإلزام المتهم بأداء تعويض مدني قدره 10 ملايين جنيه، عن الأضرار التي لحقت به جراء الواقعة، فيما تنظر المحكمة الدعوى للفصل في طلب التعويض.

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر الدعوى خلال جلسة 7 ديسمبر المقبل.