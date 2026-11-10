30 عامًا من انتحال الصفة.. الأطباء تكشف كواليس سقوط طبيب الدقهلية المزيف

في واقعة أثارت حالة واسعة من الجدل والتعحب بمحافظة الدقهلية، كشفت نقابة الأطباء تفاصيل جديدة بشأن ضبط شخص قام بانتحال صفة طبيب ومارس مهنة الطب لمدة تصل إلى مايقرب من 30 عامًا، رغم عدم حصوله على مؤهل دراسي أو شهادة طبية معتمدة، مستخدمًا مستندات مزورة تمكن من خلالها من خداع المرضى والعمل داخل عدد من المجمعات والعيادات الخيرية.



بداية الواقعة.. شكوك حول الروشتات الطبية

بدأت خيوط الواقعة

بعدما لاحظ الدكتور رأفت الزنقراني، الأستاذ بكلية الطب جامعة المنصورة، وجود أدوية غير مناسبة لبعض الحالات المرضية في روشتات يحملها عدد من المرضى، وبالفحص تبين أن محررها شخص يقدم نفسه باعتباره استشاريًا في أمراض الباطنة العامة.

وعلى الفور، جرى إخطار إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية، وبدأت الجهات المعنية في فحص الواقعة والتحقق من بيانات الشخص ومؤهلاته العلمية.



ضبط المتهم داخل عيادة بقرية دميرة

وتمكنت لجنة من إدارة العلاج الحر، بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة طلخا، من ضبط المتهم أثناء توقيع الكشف الطبي على المرضى داخل عيادة تابعة لإحدى الجمعيات الخيرية بقرية دميرة، التابعة لمركز طلخا.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم يبلغ من العمر 60 عامًا، وأنه لا يحمل مؤهلًا دراسيًا، وكان يستخدم شهادة مزاولة مهنة مزورة منسوبة إلى وزارة الصحة، تفيد حصوله على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1992.

مايقرب من 30 عامًا من انتحال الصفة

وكشفت المعلومات أن المتهم تنقل بين عدد من المراكز والعيادات الخيرية، وعمل في 3 أماكن طبية، من بينها مركز طبي بمدينة طلخا وجمعيتان خيريتان بقريتي بساط ودميرة، كما سبق له العمل مساعدًا بإحدى الصيدليات.

وكان يقدم نفسه للأهالي باعتباره استشاري باطنة عامة، ويوقع الكشف الطبي ويكتب الروشتات العلاجية، مستغلًا ثقة المواطنين في المجمعات الطبية الخيرية وانخفاض قيمة الكشف.

نقابة الأطباء تكشف طريقة سقوطه

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد زهران، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن الواقعة ليست الأولى من نوعها، لكنها من الحالات اللافتة بسبب استمرار المتهم في ممارسة المهنة طوال هذه السنوات وتنقله بين أماكن مختلفة.

وأكد أن اكتشاف الواقعة جاء بعد مراجعة بيانات القيد النقابي، حيث تبين عدم تطابق رقم القيد الذي استخدمه المتهم مع اسمه الحقيقي، وأن الرقم يعود إلى طبيب آخر.

وناشد عضو مجلس النقابة جميع العيادات الخاصة والمستوصفات والجمعيات الخيرية ضرورة التحقق من بيانات أي طبيب قبل السماح له بممارسة العمل، وعدم الاكتفاء بصور الشهادات أو المستندات المقدمة، مؤكدًا أن موقع النقابة الإلكتروني يتيح الاستعلام عن الأطباء وتخصصاتهم وأرقام قيدهم.

مفارقة.. مرضى يدافعون عن الطبيب المزيف

وأثارت الواقعة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما دافع عدد من المواطنين الذين سبق لهم التعامل مع المتهم، مؤكدين أنهم شعروا بتحسن بعد تلقي العلاج لديه، وهو ما فتح باب التساؤلات حول كيفية استمرار شخص غير مؤهل في التعامل مع المرضى طوال هذه السنوات.

قرار النيابة والتحقيقات

وكانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت المتهم وحررت محضرًا بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات، وقرر قاضي المعارضات بمحكمة طلخا تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بانتحال صفة طبيب وممارسة المهنة دون ترخيص.