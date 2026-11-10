وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد أعمال تطوير عدد من الأقسام بمستشفى منية النصر.. ويفتتح المؤتمر السنوي الرابع لجراحة العظام

تفقد الدكتور حمودة عيد الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، مستشفى منية النصر المركزي، يرافقه الدكتورة لميس حمدي، وكيل المديرية للطب العلاجي، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستجدات أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالمستشفى.

وتفقد وكيل الوزارة عددا من الأقسام التي تشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة، شملت قسم الأطفال والحضانات وقسم التعقيم المركزي والعناية المتوسطة والعناية العامة، حيث اطلع على الأعمال الجارية ومعدلات التنفيذ، وناقش احتياجات الأقسام بما يدعم جاهزيتها ويسهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مشددًا على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفقًا للمدد الزمنية المحددة والالتزام بمعدلات التنفيذ المستهدفة.

وأشاد وكيل الوزارة بمستوى العمل بقسم طب الأطفال، مثمنًا جهود الفريق الطبي والتمريضي وجميع العاملين بالقسم، ومؤكدًا أهمية دعم وتطوير خدمات الأطفال والحضانات. كما وجه الدكتور سيد فاروق، مدير برنامج البورد المصري، بسرعة استكمال إجراءات إدراج قسم الحضانات ضمن ملف الزمالة المصرية، بما يدعم فرص التطوير والتدريب التخصصي بالقسم.

كما حرص وكيل الوزارة على الاستماع إلى المرضى والمترددين على المستشفى، والتعرف على آرائهم واحتياجاتهم، والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا أهمية التواصل المباشر مع المواطنين ورصد أي ملاحظات والعمل على التعامل معها.

وعقب الجولة التفقدية، افتتح الدكتور حمودة عيد الجزار فعاليات المؤتمر السنوي الرابع لجراحة العظام بمستشفى منية النصر المركزي، والذي يُعقد بمشاركة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية وكبار المتخصصين في جراحة العظام.

وأكد وكيل الوزارة خلال افتتاح المؤتمر أهمية المؤتمرات العلمية وورش العمل التخصصية في إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات بين أساتذة الجامعات والأطباء، ومواكبة التطورات العلمية والتقنيات الحديثة في التخصصات الطبية المختلفة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التدريب والتعليم الطبي المستمر يمثل أحد المحاور المهمة لتطوير مهارات الأطقم الطبية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

وأعرب وكيل الوزارة عن خالص شكره وتقديره لإدارة المستشفى وجميع فرق العمل والقائمين على تنظيم المؤتمر، مشيدًا بما لمسه من جهد متميز وعمل يستحق التقدير، كما خص بالشكر الدكتور تامر العجرودي، رئيس قسم جراحة العظام، على دعوته الكريمة وإتاحة الفرصة للاطلاع على هذا العمل العلمي المتميز والمشاركة في فعاليات المؤتمر، مؤكدًا سعادته واعتزازه بوجوده وسط هذه النخبة المتميزة من أساتذته وزملائه وأصدقائه من كبار المتخصصين في جراحة العظام.

ودعا الجزار إلى التوسع في تنظيم المؤتمرات العلمية والتخصصية وورش العمل التدريبية بمختلف مستشفيات المحافظة، وتعزيز التعاون مع الجامعات المصرية وكليات الطب، بما يتيح فرصًا أكبر لنقل الخبرات العلمية والعملية إلى الأطباء، ويدعم التطوير المهني المستمر للأطقم الطبية.

وشهد المؤتمر مشاركة الدكتور سمير الشورى، رئيس قسم جراحة العظام بجامعة الأزهر فرع دمياط والرئيس الشرفي للمؤتمر، الدكتور ماجد الشناوي، رئيس قسم جراحة العظام بجامعة المنصورة، الدكتور محمود الرصاصي، أستاذ جراحات العظام والتشوهات، كما تضمن المؤتمر ورشة عمل متخصصة حول التثبيت الخارجي باستخدام جهاز إليزاروف (Ilizarov).

و أهدى الدكتور حمودة عيد الجزار درع التكريم إلى الدكتور سمير الشورى، رئيس قسم جراحة العظام بجامعة الأزهر فرع دمياط والرئيس الشرفي للمؤتمر، الدكتور محمود الرصاصي، أستاذ جراحات العظام والتشوهات، تقديرًا لمشاركتهما العلمية وإسهاماتهما في إثراء فعاليات المؤتمر.

كما أهدى دروع التكريم لكل من الدكتورة هدى محمود قاسم، مديرة مستشفى منية النصر المركزي، والدكتور خالد سراج، نائب مدير المستشفى، والدكتور تامر العجرودي، رئيس قسم جراحة العظام بالمستشفى، تقديرًا لجهودهم في تنظيم المؤتمر والمساهمة في إنجاح فعالياته.

و أكد الجزار أن تطوير المستشفيات ورفع كفاءة أقسامها، بالتوازي مع دعم المؤتمرات العلمية وورش العمل المتخصصة، والاستماع إلى المواطنين والتعرف على احتياجاتهم عن قرب، تمثل جميعها مسارات متكاملة للارتقاء بالخدمات الصحية، مشددًا على أن الهدف من التطوير هو أن يلمس المواطن أثره بصورة مباشرة في مستوى الخدمة المقدمة إليه.