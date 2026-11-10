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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 331 كيلو مقرمشات منتهية الصلاحية بجمصة في الدقهلية

حملات تفتيشية
حملات تفتيشية
همت الحسينى

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن صحة وسلامة المواطنين تأتي على رأس أولويات المحافظة، مشددًا على استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت الغذائية والمصانع والأسواق بمختلف المراكز والمدن، بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء وكافة الجهات المعنية، للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية المتداولة ومطابقتها للاشتراطات الصحية والفنية المعتمدة.

وشدد محافظ الدقهلية على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، والتعامل بكل حسم مع حالات تداول أو تخزين الأغذية منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدًا استمرار جهود المحافظة لمواجهة كافة الممارسات التي تهدد سلامة الغذاء، حفاظًا على الصحة العامة وحقوق المواطنين.

وشن فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالدقهلية حملة تفتيشية على عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة، أسفرت عن ضبط 168 كرتونة من المقرمشات منتهية الصلاحية، بإجمالي وزن 331 كيلوجرامًا، وذلك قبل إعادة تعبئتها وطرحها للتداول بالأسواق.

وجاءت الحملة بإشراف العقيد حسن الخولي رئيس قطاع شرق الدلتا بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبقيادة المهندس هشام حمدان مدير فرع الهيئة بالدقهلية، وبمشاركة الدكتور طه بسيوني مأمور الضبط القضائي، ومحمد سرحان مفتش الأغذية بالهيئة.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة بمعرفة مأمور الضبط القضائي، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، والتصدي لمحاولات تداول المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين.

الدقهلية محافظة حملات السلامه والغذاء

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