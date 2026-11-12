ندوة حوارية بكلية التجارة حول «الإلحاد العاطفي» ضمن مبادرة «جسور» لتعزيز الوعي وبناء الإنسان بالتعاون بين جامعة القاهرة ووزارة الأوقاف

د. عمرو الورداني رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب: الإلحاد العاطفي يرتبط بحالات التمرد والغضب والعتاب على الأقدار نتيجة تجارب إنسانية مؤلمة، والإيمان بحكمة الله ورحمته يعين الإنسان على تجاوز المحن واستعادة الطمأنينة والسلام النفسى لمواجهة التحديات الحياتية.

رئيس اللجنة الدينية بالنواب يطرح على الشباب سبل التعامل مع الظاهرة داعيا إلى إعادة النظر في فهم الأقدار والابتلاءات وتعزيز الارتباط بالقيم الروحية والإنسانية.

د.لبنى فريد، عميدة كلية التجارة: الندوة فى إطار دعم الدور التنويرى والتثقيفى للجامعة وتعزيز وعى الطلاب بالقضايا الفكرية والإنسانية التى تمس واقعهم وتؤثر فى تكوين شخصياتهم.

د.محمود السيد، وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة: مواجهة الشباب للتحديات الفكرية تتطلب خطابا واعيا يجمع بين المعرفة الدينية الصحيحة والفهم العميق للجوانب النفسية والإنسانية والاستماع للشباب يساعد على تكوين رؤية متوازنة لمختلف قضايا الحياة.



استضافت كلية التجارة بجامعة القاهرة أولى ندوات المنصة الحوارية، ضمن مبادرة "جسور" برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وبإشراف الدكتور محمد حسين رفعت نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود.أحمد نبوى الأمين العام للمجلس الأعلي للشئون الإسلامية.

وتحدث في الندوة الدكتور عمرو الورداني، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ومن كبار علماء الأزهر الشريف، بحضور الدكتورة لبنى فريد، عميد كلية التجارة، والدكتور محمود السيد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وعدد كبير من الطلاب.

وتناولت الندوة ظاهرة الإلحاد العاطفي وأبعادها الفكرية والنفسية والإنسانية، وأهمية فهم الدوافع التي قد تقود بعض الشباب إلى حالة من الانفصال الوجداني عن الإيمان، فضلًا عن دور الوعي الديني الصحيح والحوار البناء في معالجة التساؤلات الفكرية والوجدانية، وتعزيز ارتباط الشباب بالقيم الروحية والإنسانية.

وخلال الندوة، تناول الدكتور عمرو الورداني مفهوم «الإلحاد العاطفي»، موضحًا أنه لا يقوم بالضرورة على إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، بقدر ما يعبر عن حالة من التمرد والغضب والعتاب على القضاء والقدر، نتيجة تجارب إنسانية مؤلمة أو مشاعر نفسية لم يجد الإنسان سبيلًا إلى تجاوزها، لافتًا إلى أن من أبرز أسباب هذه الظاهرة التعرض للصدمات، ولا سيما الصدمات التي تأتي من أقرب الناس، والشعور بالاستحقاق، والمقارنة المستمرة بين حياة الإنسان وحياة الآخرين، فضلًا عن الشعور بالخذلان وغياب النصرة.

وفي حوار مفتوح مع الشباب، ناقش الدكتور عمرو الورداني سبل التعامل مع هذه الحالة، داعيًا إلى إعادة النظر في فهم الأقدار والابتلاءات، وعدم التعامل معها باعتبارها استهدافًا للإنسان أو إرادة لإيذائه، موضحًا أن بعض الابتلاءات قد تحمل في طياتها وجوهًا من الرحمة والحماية والنجاة من المهالك، وإن جاءت في صورة لا يدرك الإنسان حكمتها في حينه.

وأكد أن الحياة لا تتوقف عند فقدان شخص أو غياب إنسان عزيز، وأن حكمة الله سبحانه وتعالى أوسع من حدود الإدراك البشري، فقد يرى الإنسان في بعض الأحداث شرًّا محضًا، بينما تنطوي في حقيقتها على حكم وغايات لا يحيط بها علمه.

ودعا الدكتور عمرو الورداني الشباب إلى التحلي بالصبر، والأخذ بالأسباب، وتجنب الاستغراق في التفكير المفرط، والبحث عن الحلول الحقيقية للمشكلات، وعدم الاستسلام لوساوس النفس والشيطان، مؤكدًا أن الإيمان بحكمة الله ورحمته يعين الإنسان على تجاوز المحن واستعادة الطمأنينة والسلام النفسي، وأن الخير قد يكون في أمر لم يكن الإنسان يتمناه، كما قد يظن أن سعادته في أمر بعينه، ثم يكتشف أن فيه شقاءه.

واختتم فضيلته بالتأكيد على أهمية الدعاء والمناجاة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في أوقات الشدة والابتلاء، لما لذلك من أثر في سكينة النفس واستعادة القدرة على مواجهة الحياة بثبات ووعي وثقة في حكمة الله ورحمته.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة لبنى فريد، عميدة كلية التجارة، أن استضافة الكلية لهذه الندوة تأتي في إطار حرصها على دعم دور الجامعة التنويري والتثقيفي، وتعزيز وعي الطلاب بالقضايا الفكرية والإنسانية التي تمس واقعهم وتؤثر في تكوين شخصياتهم، مشيرة إلى أن بناء الإنسان لا يقتصر على التأهيل الأكاديمي واكتساب المعارف والمهارات التخصصية، وإنما يمتد ليشمل بناء الوعي وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية، وتنمية القدرة على التفكير السليم والتعامل الإيجابي مع التحديات الحياتية.

وأضافت أن الحوار المباشر مع الطلاب وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن تساؤلاتهم ومناقشة أفكارهم في مناخ يتسم بالانفتاح والاحترام يمثلان ركيزة أساسية في تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز قيم التسامح والاعتدال والتوازن النفسي والفكري، مؤكدة حرص الكلية على مواصلة تنظيم الفعاليات والأنشطة التي تسهم في إعداد خريج يمتلك الوعي والمعرفة والقدرة على تحمل المسؤولية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود السيد، وكيل كلية التجارة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن مواجهة التحديات الفكرية التي يتعرض لها الشباب تتطلب خطابًا واعيًا يجمع بين المعرفة الدينية الصحيحة والفهم العميق للجوانب النفسية والإنسانية، مشيرًا إلى أهمية الاستماع إلى الشباب والتفاعل مع تساؤلاتهم ومناقشة ما يشغلهم من قضايا بعيدًا عن التلقين، بما يساعدهم على تكوين رؤية متوازنة قائمة على الفهم والاقتناع.

وأضاف أن الندوة تمثل فرصة مهمة لفتح آفاق الحوار بين الطلاب ونخبة من العلماء والمتخصصين، والتعرف على سبل التعامل مع التساؤلات والضغوط النفسية والوجدانية، بما يعزز قدرتهم على مواجهة التحديات بثقة ووعي، ويسهم في ترسيخ الانتماء والقيم الإيجابية لديهم.

وعلى هامش الندوة، أُقيم معرض لإصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، للتعريف بإصداراته الفكرية والدينية والثقافية وإتاحة الفرصة للحضور للاطلاع عليها.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تنظم سلسلة من الندوات التوعوية والتثقيفية بالتعاون مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بعدد من كلياتها، بهدف تعزيز الوعي الديني والفكري لدى الطلاب، وفتح آفاق الحوار والنقاش حول عدد من القضايا المعاصرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وترسيخ منهج التفكير الواعي القائم على المعرفة والفهم الصحيح. وتتضمن هذه الندوات مناقشة موضوعات متنوعة، من بينها الإلحاد العاطفي، والعلاقة بين العلوم التجريبية والإيمان، ومدى توافق القانون الوضعي مع الشريعة الإسلامية، وأهمية التراث الإسلامي، ومدى تأثر الفتاوى الشرعية بالاقتصاد والسياسة والنظام العالمي، ومنهجية تلقي المعرفة الدينية الموثوقة في عصر الذكاء الاصطناعي، وذلك بمشاركة نخبة من المتخصصين والعلماء.