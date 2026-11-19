قال آرثر ميلر نائب المراقب المالي بوزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون" اليوم /الخميس/، إن الحرب ضد إيران كلفت الجيش الأمريكي أكثر من 48 مليار دولار منذ بدء النزاع في أواخر فبراير الماضي.

ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية عن ميلر قوله أمام المشرعين خلال جلسة استماع بشأن ترشيحه لمنصب مساعد وزير البحرية لشؤون الإدارة المالية: إن "هذا الرقم يشمل الذخائر وتكاليف استبدال المعدات والتكاليف التشغيلية".

وأشارت الشبكة إلى أن هذا الرقم لا يشمل الأضرار التي لحقت بالقواعد الأمريكية في الشرق الأوسط، والتي تضررت جراء هجمات الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية، كما لا يأخذ في الحسبان الأضرار التي لحقت بالاقتصاد العالمي.

ويُعد هذا التحديث الأول منذ منتصف أكتوبر الماضي عندما تم تحديد تكلفة الحرب بنحو 47.1 مليار دولار، وفقًا لتقديرات القيادة المركزية الأمريكية التي حصلت عليها شبكة "سي بي إس نيوز". وكان الجزء الأكبر من هذه التكلفة آنذاك مُخصصا لاستبدال الذخائر المُستخدمة، والتي بلغت حوالي 29 مليار دولار. وبلغت قيمة المعدات المفقودة، بما في ذلك الطائرات والمسيرات، حوالي 6 مليارات دولار.