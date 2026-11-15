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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لضغط الدم عند تناول عصير البرتقال يوميا؟

عصير البرتقال
عصير البرتقال
نهى هجرس

قد يساعد شرب عصير البرتقال يومياً على خفض ضغط الدم لاحتوائه على الهيسبيريدين، وهو بيوفلافونويد مرتبط بصحة القلب،  مع ذلك، تختلف استجابة الأفراد بناءً على عوامل صحية معينة كالنظام الغذائي والتمثيل الغذائي.

كيف يمكن لعصير البرتقال أن يخفض ضغط الدم؟

يُعرف عصير البرتقال بغناه بفيتامين سي، الذي يدعم المناعة، وقد يفيد أيضاً من يعانون من ارتفاع ضغط الدم، مما يجعله خياراً ذكياً محتملاً لروتينك الصباحي .

وجدت دراسة أجريت عام 2021 أن تناول البرتقال يومياً يحسن من ارتفاع ضغط الدم الطفيف، ربما بسبب مادة الهيسبيريدين ، وهي مركب مرتبط بصحة القلب وتنظيم ضغط الدم . 

تأثير استهلاك الهيسبيريدين على الجهاز القلبي الوعائي لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم في مرحلة ما قبل ارتفاع ضغط الدم .

مع ذلك، لم تجد جميع الدراسات روابط قوية بين عصير البرتقال وانخفاض ضغط الدم ، فقد وجدت بعضها فوائد في مؤشرات أخرى متعلقة بالقلب، مثل مستويات الكوليسترول ، وتشير دراسات أخرى إلى أن التأثيرات الإيجابية قد لا تنجم عن الهيسبيريدين، بل عن نواتج الأيض، وهي المواد التي تتكون عندما يُحلل الجسم مكونات عصير البرتقال

فوائد عصير البرتقال بالجزر في رمضان

ما هي المتغيرات التي يجب عليك أخذها في الاعتبار؟

يؤثر نوع عصير البرتقال، وكميته، وعدد مرات شربه، وعوامل أخرى مثل الصحة العامة، والنظام الغذائي، والتمثيل الغذائي، وحتى العوامل الوراثية، على كيفية تأثير عصير البرتقال على ضغط الدم. 

ضع في اعتبارك أن عصير الفاكهة يفتقر إلى الألياف ويحتوي على سعرات حرارية وسكريات، مما قد يُشكل مشكلة إذا كنت تُعاني من حالات صحية مثل داء السكري. 

توخَّ الحذر إذا كنت تتناول أدوية بوصفة طبية: فبينما لا يُعرف عصير البرتقال بتفاعلاته الدوائية مثل عصير الجريب فروت، تُشير بعض الدراسات إلى أنه قد يكون له تأثيرات مُشابهة. 

إذا كنت غير متأكد من مدى ملاءمة عصير البرتقال لاحتياجاتك الصحية، فاستشر طبيبك.

 التزم بتناول كوب سعة 240 مل من العصير الطبيعي 100% بدون إضافة سكر.

البرتقال عصير البرتقال ضغط الدم تأثير عصير البرتقال على ضغط الدم

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