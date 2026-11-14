فوائد صحية للجسم.. 4 أسباب لتناول الشكولاتة الداكنة يوميا

لطالما شجّع خبراء الصحة الأمريكيين على الحدّ من تناول الحلويات والأطعمة المُحلاّة، مثل الكعك والحلوى والوجبات الخفيفة المُغلّفة. وتُعدّ هذه الأطعمة من المصادر الرئيسية للسكريات المُضافة، التي ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

أما في عالم التغذية، فتحظى الشوكولاتة الداكنة بمكانة متميزة؛ إذ أشارت دراسات عديدة على مر السنين إلى أنها قد تقدم فوائد صحية لا توفرها أنواع الحلوى الأخرى. ورغم أن السبب وراء ذلك ليس واضحاً تماماً، فقد حدد الباحثون بعض العوامل المحتملة.

تُصنع الشوكولاتة الداكنة من الكاكاو -المستخلص من بذور نبات الكاكاو- وهي غنية بمركبات نباتية تُعرف بـ "البوليفينولات". وتمنح هذه المواد الطبيعية النباتاتِ ألوانها ونكهاتها الفريدة، كما تعمل كمضادات للأكسدة، وقد وُجد أنها تمتلك خصائص مضادة للالتهابات.

توجد البوليفينولات في العديد من الأطعمة والمشروبات النباتية، بما في ذلك الفواكه والخضروات والشاي والقهوة، وقد ربطتها دراسات عديدة بمجموعة واسعة من الفوائد الصحية.

تقول بيثاني إم. دورفلر، أخصائية التغذية والباحثة السريرية في مركز صحة الجهاز الهضمي التابع لـ "نورث وسترن ميديسن" (Northwestern Medicine): "تحتوي الشوكولاتة على نوع خاص من البوليفينولات يُعرف بالفلافونويدات. وكلما كانت الشوكولاتة داكنة وأكثر نقاءً، زاد تركيز هذه المركبات البوليفينولية".

وتنصح دورفلر مرضاها بتناول الحلوى يومياً، مشيرة إلى أن الطعام يمكن أن يضفي البهجة والمتعة على حياتك.

كما تشجع محبي الشوكولاتة الداكنة على تناول ما يصل إلى أونصة واحدة (حوالي 28 غراماً) يومياً، مع الحرص على اختيار أنواع تحتوي على نسبة كاكاو لا تقل عن 55%. فالحصة الواحدة من الشوكولاتة الداكنة تمد الجسم بالفلافونويدات والمغنيسيوم؛ وهو عنصر غذائي مهم لا يحصل معظم الأمريكيين على كميات كافية منه. وتضيف قائلة: "ما يجعل الشوكولاتة الداكنة حلوى فريدة ومجزية هو أنها تنطوي بالفعل على بعض الفوائد الصحية".

ومع ذلك، تقول ليزا يونغ، أخصائية التغذية والأستاذة المساعدة في علوم التغذية بجامعة نيويورك، إنه إذا كنت لا تحب الشوكولاتة الداكنة، فلا تشعر بأنك ملزم بتناولها؛ إذ يمكنك الحصول على كميات وافرة من البوليفينولات من التوت والبقوليات وغيرها من الأطعمة النباتية. أما بالنسبة للأشخاص الذين يحبون الشوكولاتة الداكنة، فقد تكون فوائدها الصحية المحتملة سبباً إضافياً للاستمتاع بتناولها.

إذًا، ما الذي يمكن أن تقدمه الشوكولاتة الداكنة لصحتك؟ لقد تعمقنا في الأبحاث وأجرينا مقابلات مع العديد من خبراء التغذية. وإليك ما توصلنا إليه.

الشكولاتة الداكنة

فوائد الشكولاتة الداكنة

تعزيز محتمل لصحة القلب

قد يكون للفلافونويدات الموجودة في الشوكولاتة وغيرها من الأطعمة النباتية تأثيرات مفيدة على القلب والأوعية الدموية.

في تحليل تجميعي (meta-analysis) نُشر عام 2020، فحص الباحثون بيانات من أكثر من اثنتي عشرة تجربة عشوائية شملت 615 شخصًا، بحثت في التأثيرات القلبية الوعائية لتناول الشوكولاتة الداكنة. ووجدوا أن الاستهلاك المنتظم لكميات صغيرة من الشوكولاتة الداكنة يعمل على حماية الأوعية الدموية وإرخائها، وهو أمر مفيد لصحة القلب.

كما خلص تحليل تجميعي آخر، نُشر في قاعدة بيانات "كوكرين" للمراجعات المنهجية (Cochrane Database of Systematic Reviews) -والذي شمل عشرات التجارب العشوائية- إلى أن الشوكولاتة ومنتجات الكاكاو الغنية بالفلافونويدات يمكن أن تخفض ضغط الدم بمقدار نقطتين تقريبًا على المدى القصير. وأشار الباحثون إلى أن مركبات "الفلافونول" يمكن أن تزيد من إنتاج أكسيد النيتريك في الأوعية الدموية، مما يسمح بتدفق كمية أكبر من الدم عبرها ويؤدي بالتالي إلى خفض ضغط الدم.

توصلت تجربة سريرية واسعة النطاق إلى أن كبار السن الذين تناولوا مكملاً غذائياً يحتوي على مستخلص الكاكاو يومياً لمدة ثلاث سنوات ونصف تقريباً، كانوا أقل عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 27% مقارنةً بمن تناولوا دواءً وهمياً. (كانت هذه نتيجة ثانوية؛ إذ لم تظهر التجربة انخفاضاً ملموساً فيما يتعلق بالمعيار الرئيسي للدراسة، وهو حدوث مشكلات في القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية).