وزير النقل الأمريكي: حركة الطيران ستعود إلى طاقتها الكاملة بحلول الغد

قال وزير النقل الأمريكي شون دافي، اليوم "الأحد"، إن حركة الطيران في الولايات المتحدة من المتوقع أن تعود إلى العمل بكامل طاقتها مع نهاية اليوم أو بحلول غد الإثنين، بعد اضطرابات شهدها المجال الجوي وأدت إلى خروج طائرات وأطقم من مواقعها، ما يتطلب بعض الوقت لإعادة شركات الطيران إلى جداولها التشغيلية المعتادة.

وأوضح دافي أن السلطات الأمريكية تحقق في عطلين وقعا في أجهزة توجيه الشبكة في إلدورادو بولاية أركنساس وأماريلو بولاية تكساس، مشيراً إلى أن السلطات تعمل حالياً على فحص الجهازين بالتعاون مع شركة "إل 3 هاريس"، التي تدير وتمتلك الشبكة، إلى جانب وجود إدارة الطيران الفيدرالية في الموقع وتقديم مكتب التحقيقات الفيدرالي الدعم للتحقيق.

وأضاف دافي - في حوار مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية- أن السلطات ستحدد ما إذا كان السبب يعود إلى أعمال التركيب التي نفذتها الشركة أو إلى أجهزة التوجيه نفسها، وستعلن النتائج للرأي العام بعد اكتمال التحقيق.

وقال وزير النقل إن المشكلة في إلدورادو ارتبطت ببنية اتصالات قديمة تعتمد على أسلاك نحاسية كان من المقرر إخراجها من الخدمة، ما دفع مزود الاتصالات إلى مطالبة السلطات باستبدالها بألياف ضوئية، مضيفًا أن إدخال أجهزة التوجيه الجديدة وتنفيذ أعمال التحويل أدى إلى تدفق هائل للبيانات داخل الشبكة، وهو ما تسبب في الاضطراب.

وأكد دافي أن ما حدث جاء في إطار أعمال صيانة وتحديث لشبكة اتصالات قديمة تعود إلى عقود، مشيراً إلى أن معظم المؤسسات والشركات حول العالم انتقلت منذ فترة طويلة إلى الأنظمة الرقمية والألياف الضوئية، بينما لا تزال إدارة الطيران الفيدرالية تعتمد على شبكة اتصالات قديمة تحتاج إلى تحديث شامل وإعادة بناء.

وأوضح أن أعمال الاتصالات لا تنفذها النقابة التي تمثل متخصصي سلامة الطيران في إدارة الطيران الفيدرالية، إذ تقتصر مسئولية هؤلاء العاملين على المعدات المملوكة للإدارة، مثل أجهزة الراديو والرادارات، أما شبكة الاتصالات فهي مملوكة لشركة "إل 3 هاريس"، التي تنفذ أعمالها داخل مواقع إدارة الطيران الفيدرالية.

وأشار دافي إلى أن عملية استبدال الأسلاك النحاسية بالألياف الضوئية سبق تنفيذها آلاف المرات من دون وقوع مثل هذا الحادث، ولذلك كان من المعتاد تنفيذ هذه الأعمال خلال ساعات النهار في المواقع النائية التي يُنظر إلى مخاطر العمل فيها على أنها منخفضة، لكنه قال إن حادث الجمعة أظهر ضرورة إعادة تقييم هذه الإجراءات، بعدما أدى العطل إلى إغراق الشبكة بالبيانات واضطرت السلطات إلى اتخاذ خطوة استثنائية بوقف حركة الطيران مؤقتاً.

وأكد الوزير الأمريكي أن إدارة الطيران الفيدرالية تجري تقييمات للمخاطر المتعلقة بأعمالها، مشيراً إلى تقرير صادر عن مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي حذر من المخاطر المرتبطة باستمرار تشغيل أنظمة قديمة، موضحًا أن الكونجرس خصص 12.5 مليار دولار لتحديث أنظمة مراقبة الحركة الجوية، وإن الإدارة بدأت بالفعل في طلب أجهزة رادار وأجهزة راديو جديدة ومفاتيح صوتية، إلى جانب تحديثات أخرى.

وقال دافي إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتحرك بالسرعة المناسبة لتحديث البنية التحتية، مشيراً إلى أنه تم تحويل 70% من الأسلاك النحاسية إلى ألياف ضوئية دون وقوع حوادث، كما جرى تحويل نحو 470 جهاز راديو إلى الأنظمة الجديدة، إلى جانب إدخال أنظمة إلكترونية جديدة لبيانات الرحلات والأبراج.

وأضاف أن أعمال تحديث البنية التحتية في إدارة الطيران الفيدرالية لم تُنفذ على مدى عقود بسبب صعوبة المهمة، مؤكداً أن إدارة ترامب تعمل على معالجة المشكلة من خلال بناء ونشر تقنيات جديدة، لكنه أشار إلى حاجة الإدارة إلى تمويل إضافي لبناء شبكة اتصالات جديدة وتطوير برمجيات جديدة، باعتبارهما عنصرين أساسيين في عملية تحديث البنية التحتية.

وفيما يتعلق بمخصصات التحديث السابقة، قال دافي إن مبالغ كبيرة خُصصت لإدارة الطيران الفيدرالية في الماضي، لكن حجم العمل المنفذ لم يكن متناسباً معها، مؤكداً أنه لا يستطيع تحميل المسئولية لوزراء النقل أو مسئولي الإدارة السابقين، مضيفًا أن مبلغ 12.5 مليار دولار الذي خصصه الكونجرس في القانون المعروف باسم "مشروع القانون الكبير والجميل" جرى تخصيصه لاستخدامات محددة، وأن الأموال المخصصة لشراء أجهزة الرادار لم تُنفق بالكامل بعد لأن هذه المعدات لا يمكن شراؤها جاهزة، بل يتعين تصنيعها وفق طلبات خاصة.

وأوضح أن الشركات الفائزة بالعقود ستبدأ تسليم أجهزة الرادار في الربيع، على أن يتم نشر جميع الأجهزة بحلول نهاية 2028، وينطبق الأمر نفسه على أجهزة الراديو الجديدة، التي يجري تصنيعها وفق العقود المبرمة، مؤكدًا أن الأموال المخصصة لهذه المعدات مرتبطة بالفعل بالتزامات إنفاق محددة، لكن التمويل المتاح لا يشمل بناء شبكة اتصالات جديدة أو تطوير البرمجيات اللازمة، وهما من الجوانب التي ظلت تعاني نقصاً تاريخياً في الاستثمار.

وقال دافي إن إدارة الطيران الفيدرالية تحتاج إلى إجمالي 50 مليار دولار لاستكمال عملية تحديث الأنظمة، داعياً الكونجرس والشعب الأمريكي إلى توفير التمويل اللازم لإنهاء عملية تحديث البنية التحتية القديمة، ومنع تكرار الاضطرابات التي شهدتها حركة الطيران أول أمس الجمعة.