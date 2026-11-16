منح ورواتب بالدولار.. 6 دول تفتح أبوابها للمصريين للعمل والإقامة

تتصدر فرص الهجرة والعمل بالخارج اهتمامات عدد كبير من المصريين، خاصة مع إعلان دول مختلفة عن برامج تقدم منحًا مالية ورواتب وحوافز للمواطنين الأجانب الراغبين في الانتقال والعيش داخل مناطقها الريفية أو جزرها النائية، إذ تصل قيمة بعض هذه الحوافز إلى نحو 90 ألف دولار، إلى جانب تمويل مشروعات ناشئة ودعم شراء المنازل وتجديد العقارات.

وتستهدف هذه البرامج مواجهة تراجع أعداد السكان في المناطق الأقل كثافة، وتشجيع الأجانب على الانتقال إليها والمشاركة في تنمية المجتمعات المحلية، سواء من خلال العمل عن بُعد أو تأسيس مشروعات جديدة أو المشاركة في برامج تطوعية، مع اختلاف شروط التقديم والإقامة من دولة إلى أخرى.

إيطاليا.. منح تصل إلى 30 ألف يورو

تقدم مناطق إيطالية مختلفة حوافز مالية للأجانب الراغبين في الانتقال إلى القرى الصغيرة، إذ تتيح بعض البرامج في جزيرة سردينيا منحًا تصل إلى 15 ألف يورو لشراء المنازل أو تجديدها، بشرط الإقامة في إحدى البلدات التي يقل عدد سكانها عن 3 آلاف نسمة لمدة لا تقل عن 18 شهرًا.

كما تقدم منطقة توسكانا منحًا تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف يورو، لتغطية ما يصل إلى 50% من تكاليف الانتقال وتجديد العقارات في القرى الجبلية الصغيرة، في إطار جهود جذب السكان إلى المناطق التي تعاني انخفاض الكثافة السكانية.

أيرلندا.. منحة تقترب من 90 ألف دولار

تتيح أيرلندا فرصة مالية كبيرة من خلال مبادرة "جزرنا الحية"، التي تستهدف تشجيع الانتقال إلى أكثر من 30 جزيرة، عبر منح تصل إلى 84 ألف يورو، بما يعادل نحو 90 ألف دولار، لتجديد العقارات الشاغرة.

وتشترط المبادرة أن يكون المنزل قد بُني قبل عام 2007، وأن يكون خاليًا من السكان لمدة عامين على الأقل، مع استخدامه مقرًا رئيسيًا للإقامة، وليس مجرد عقار لقضاء العطلات، بهدف إعادة الحياة إلى المنازل والمناطق التي تراجعت فيها أعداد السكان.

سويسرا.. 25 ألف فرنك لكل شخص بالغ

تقدم قرية ألبينين السويسرية حوافز مالية للأشخاص الراغبين في الانتقال إليها، تصل إلى 25 ألف فرنك سويسري لكل شخص بالغ، بالإضافة إلى 10 آلاف فرنك عن كل طفل.

وترتبط الاستفادة من هذه الحوافز بعدد من الشروط، أبرزها ألا يتجاوز عمر المتقدم 45 عامًا، وشراء منزل بقيمة لا تقل عن 200 ألف فرنك سويسري، إلى جانب الالتزام بالإقامة داخل القرية لمدة 10 سنوات، بما يضمن استمرار المستفيدين في المجتمع المحلي.

إسبانيا.. 15 ألف يورو للعاملين عن بُعد

تقدم منطقة إكستريمادورا الإسبانية حوافز مالية تصل إلى 10 آلاف يورو للشباب العاملين عن بُعد، ممن تقل أعمارهم عن 30 عامًا، مقابل الانتقال للعيش في قرى يقل عدد سكانها عن 5 آلاف نسمة.

ولا تتوقف الحوافز عند هذا المبلغ، إذ تتيح البرامج الحصول على 5 آلاف يورو إضافية بعد مرور عامين، وفقًا لشروط الإقامة والاستفادة من المبادرة، في محاولة لجذب العاملين عن بُعد إلى المناطق الريفية وتنشيط اقتصادها المحلي.

تشيلي.. تمويل يصل إلى 100 ألف دولار للمشروعات

تختلف الفرصة في تشيلي عن برامج دعم الانتقال والسكن، إذ تركز على رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة من خلال برنامج "ستارت آب تشيلي"، الذي يقدم تمويلًا ماليًا وفقًا لمرحلة تطور المشروع.

وتصل قيمة التمويل إلى 15 ألف دولار للمشروعات في مرحلة البناء، و25 ألف دولار للمشروعات الأكثر تقدمًا، بينما يمكن أن تحصل الشركات التي وصلت إلى مرحلة النمو على تمويل يتراوح بين 75 ألفًا و100 ألف دولار.

كما يتيح البرنامج إمكانية الحصول على تأشيرة عمل، وفقًا للشروط المنظمة للمشاركة، ما يمنح رواد الأعمال فرصة لتطوير مشروعاتهم داخل السوق التشيلية والاستفادة من برامج دعم الشركات الناشئة.

اليابان.. راتب 19 ألف دولار للعمل في القرى

توفر اليابان فرصة مختلفة من خلال برنامج التنشيط الإقليمي، الذي يستهدف تشجيع المتطوعين على الانتقال إلى المناطق الريفية والعمل داخل المجتمعات المحلية لمدة تتراوح بين عام وثلاثة أعوام.

ويقدم البرنامج رواتب تصل إلى 3 ملايين ين ياباني، بما يعادل نحو 19 ألف دولار، للمشاركين الذين تنطبق عليهم الشروط، مع اشتراط إجادة اللغة اليابانية للتمكن من العمل والتواصل مع السكان والمشاركة في الأنشطة المحلية.

شروط مهمة قبل التقديم على فرص الهجرة

ورغم تنوع الحوافز المالية التي تقدمها الدول الست، فإن الحصول عليها لا يعني منح إقامة أو جنسية بصورة تلقائية، إذ ترتبط كل مبادرة بشروط محددة تتعلق بالعمر ومدة الإقامة وطبيعة العمل ومكان السكن، فضلًا عن متطلبات التأشيرة والإقامة القانونية.

لذلك، يحتاج الراغبون في الاستفادة من هذه الفرص إلى مراجعة الشروط الرسمية لكل برنامج قبل اتخاذ قرار الانتقال، والتأكد من أن المنحة أو التمويل يشمل حالتهم، وما إذا كان يتطلب شراء عقار أو تأسيس مشروع أو الالتزام بالعمل والإقامة داخل المنطقة لفترة محددة.