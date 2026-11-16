تغيير شكل الكوربة.. تطوير واجهات المباني وتحويل شارع إبراهيم باشا لمنطقة مشاة| تفاصيل

تواصل وزارة التنمية المحلية والبيئة تنفيذ مشروعات تطوير المناطق الحضرية، بهدف تحسين المظهر العام للشوارع والميادين والحفاظ على الطابع المعماري والتراثي للمناطق التاريخية، بما يوفر بيئة أفضل للمواطنين والزائرين.

وفي هذا الإطار، تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا بشأن مستجدات تنفيذ مشروع تطوير منطقة الكوربة بمصر الجديدة، وتحديدًا شارع إبراهيم باشا، والذي يتم تمويله بالكامل من موازنة الوزارة، متضمنًا معدلات الإنجاز في مختلف الأعمال وموقف تنفيذ التصميمات المعتمدة.

تطوير منطقة الكوربة بمصر الجديدة

وأوضح التقرير، الذي عرضه الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، أن المشروع يستهدف تحسين الصورة الحضارية لمنطقة الكوربة، باعتبارها واحدة من المناطق التي تتميز بطابع معماري خاص بالقاهرة، من خلال تطوير واجهات العمائر وتوحيد شكلها العام، وتجديد بعض عناصرها، وتنظيم التجهيزات الظاهرة عليها، إلى جانب تطوير أرضيات الشارع وتنفيذ أعمال الإنارة الديكورية.

مشروع لتطوير واجهات المباني والإنارة وتحويل شارع إبراهيم باشا إلى منطقة مخصصة للمشاة

ويستهدف المشروع تحويل شارع إبراهيم باشا، عقب الانتهاء من أعمال التطوير، إلى مساحة مخصصة لحركة المشاة، بما يتيح للمواطنين والزائرين التنزه والحركة بصورة أكثر سهولة وأمانًا، ويسهم في إبراز القيمة المعمارية والتراثية لمنطقة الكوربة.

وأشار التقرير إلى اعتماد اللوحات والتصميمات النهائية للمشروع من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري خلال نوفمبر 2026، بعد مناقشة الملاحظات التي أبداها الجهاز وإجراء التعديلات المطلوبة، بما يتناسب مع الاشتراطات الخاصة بالحفاظ على الطابع المعماري للمنطقة.

وعقب اعتماد التصميمات، جرى تكليف الشركات المنفذة ببدء إجراءات توريد الخامات والمستلزمات اللازمة لاستكمال المشروع، وفي مقدمتها أرضيات البازلت وأعمدة الإنارة الديكورية.

مشروع لتطوير واجهات المباني والإنارة وتحويل شارع إبراهيم باشا إلى منطقة مخصصة للمشاة

معدلات تنفيذ مشروع تطوير الكوربة

وفيما يتعلق بمعدلات التنفيذ، كشف التقرير أن نسبة إنجاز أعمال التكسير وإزالة طبقات الدهانات والتجهيزات القديمة من واجهات العمائر بلغت 80%، فيما وصلت أعمال تأسيس الكهرباء بالعمائر إلى 75%، وكذلك أعمال المحارة والبياض بالواجهات، بينما سجلت أعمال دهانات الواجهات نسبة إنجاز بلغت 40%، وأعمال تغيير وتجديد الشبابيك 50%.

كما وصلت نسبة توحيد أماكن وحدات التكييف على واجهات العمائر إلى 65%، بهدف تنظيم شكل المباني وتحقيق التناسق بينها، مع اعتماد الأغطية الخاصة بوحدات التكييف وبدء تنفيذها بالموقع، إلى جانب استمرار العمل على ضبط أماكن الوحدات وفق التصميمات المعتمدة.

مشروع لتطوير واجهات المباني والإنارة وتحويل شارع إبراهيم باشا إلى منطقة مخصصة للمشاة

وفي قطاع الكهرباء والإنارة، بلغت نسبة مد أسلاك الكهرباء على واجهات العمائر بالمجموعات A وA2 وB نحو 80%، بينما وصلت نسبة الأعمال بالواجهات C وD إلى 5%.

وبالنسبة لأعمال الإنارة الديكورية، يجري استكمال تحديد وتنفيذ مواقع الأعمدة المقرر تركيبها بالشارع، بنسبة إنجاز بلغت نحو 30%، حيث يتضمن المشروع تنفيذ 38 عمود إنارة، مع استمرار إجراءات التوريد والتنفيذ.

أما أعمال تطوير أرضيات الشارع، فقد سجلت نسبة توريد وتنفيذ أرضيات البازلت نحو 15%، بالتزامن مع بدء إجراءات التوريد والتنفيذ وفق التصميمات النهائية المعتمدة.

مشروع لتطوير واجهات المباني والإنارة وتحويل شارع إبراهيم باشا إلى منطقة مخصصة للمشاة

وزيرة التنمية المحلية توجه بسرعة استكمال أعمال التطوير

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض أن مشروعات تطوير المناطق الحضرية لا تقتصر على تحسين الشكل الخارجي للشوارع والمباني، وإنما تشمل الارتقاء بمختلف العناصر المؤثرة في جودة البيئة العمرانية والحياة اليومية للمواطنين، من خلال تطوير الواجهات والإنارة والأرضيات وتنظيم المكونات الظاهرة بالمباني، مع الحفاظ على الخصوصية المعمارية لكل منطقة.

وأضافت أن تحويل منطقة الكوربة إلى مساحة مخصصة لحركة المشاة يأتي ضمن توجه الدولة لتوفير أماكن حضرية تتيح للمواطنين سهولة الحركة والتنزه والاستمتاع بالمناطق ذات القيمة التاريخية والمعمارية، بما يسهم في تحسين جودة البيئة المحيطة وتعزيز جاذبية المنطقة للسكان والزائرين والأنشطة التجارية.

مشروع لتطوير واجهات المباني والإنارة وتحويل شارع إبراهيم باشا إلى منطقة مخصصة للمشاة

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة الالتزام بالتصميمات المعتمدة والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة، ومتابعة تنفيذ جميع عناصر المشروع باعتبارها أجزاء مترابطة، بما يضمن تحقيق التناسق بين واجهات العمائر وأرضيات الشارع وأعمال الإنارة الديكورية.

ووجهت باستمرار متابعة معدلات التنفيذ والتنسيق مع الشركات المنفذة، والعمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر في سير الأعمال، تمهيدًا لاستكمال المشروع وتحقيق المستهدف منه، بما يتناسب مع القيمة التاريخية والمعمارية لمنطقة الكوربة، ويحول شارع إبراهيم باشا إلى مساحة مخصصة للمشاة توفر تجربة أكثر راحة وأمانًا للمواطنين والزائرين.