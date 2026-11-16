قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تواصل إرسال المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة
شبورة مائية تضرب الطرق خلال 48 ساعة.. الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية وتحدد المناطق المتأثرة
من الأسمدة إلى الأدوية.. وزير الصناعة يبحث مع شركات هندية ضخ استثمارات جديدة في مصر
لـ 19 ديسمبر.. تأجيل محاكمة المهندس المتهم بارتكاب جريمة 15 مايو
تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط
الوزراء: "هيئة الدواء" تؤكد خطورة مستحضرات التخسيس غير المرخصة ومجهولة المصدر
تحويل مسار بعض الرحلات الجوية لشرم الشيخ بدلا من القاهرة لسوء الأحوال الجوية
بتقطيع التورتة وتوزيع الصدقات.. أحمد العوضي يبدأ تصوير سلطان الديب
محمد أبو العينين: خفض استهلاك الكهرباء 20% يفتح الباب أمام استثمارات جديدة
ليلة الحسم في تصفيات أمم أفريقيا 2027.. 11 منتخبًا على موعد مع بطاقة التأهل.. ومصر في المقدمة
مصر ومالاوي في مواجهة حسم التأهل.. أبرز مباريات الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2027
سفينة محملة بالقمح تطلق نداء استغاثة في البحر الأسود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تغيير شكل الكوربة.. تطوير واجهات المباني وتحويل شارع إبراهيم باشا لمنطقة مشاة| تفاصيل

مشروع لتطوير واجهات المباني والإنارة وتحويل شارع إبراهيم باشا إلى منطقة مخصصة للمشاة
مشروع لتطوير واجهات المباني والإنارة وتحويل شارع إبراهيم باشا إلى منطقة مخصصة للمشاة
ايمان البكش

تواصل وزارة التنمية المحلية والبيئة تنفيذ مشروعات تطوير المناطق الحضرية، بهدف تحسين المظهر العام للشوارع والميادين والحفاظ على الطابع المعماري والتراثي للمناطق التاريخية، بما يوفر بيئة أفضل للمواطنين والزائرين.

وفي هذا الإطار، تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا بشأن مستجدات تنفيذ مشروع تطوير منطقة الكوربة بمصر الجديدة، وتحديدًا شارع إبراهيم باشا، والذي يتم تمويله بالكامل من موازنة الوزارة، متضمنًا معدلات الإنجاز في مختلف الأعمال وموقف تنفيذ التصميمات المعتمدة.

تطوير منطقة الكوربة بمصر الجديدة

وأوضح التقرير، الذي عرضه الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، أن المشروع يستهدف تحسين الصورة الحضارية لمنطقة الكوربة، باعتبارها واحدة من المناطق التي تتميز بطابع معماري خاص بالقاهرة، من خلال تطوير واجهات العمائر وتوحيد شكلها العام، وتجديد بعض عناصرها، وتنظيم التجهيزات الظاهرة عليها، إلى جانب تطوير أرضيات الشارع وتنفيذ أعمال الإنارة الديكورية.

مشروع لتطوير واجهات المباني والإنارة وتحويل شارع إبراهيم باشا إلى منطقة مخصصة للمشاة

ويستهدف المشروع تحويل شارع إبراهيم باشا، عقب الانتهاء من أعمال التطوير، إلى مساحة مخصصة لحركة المشاة، بما يتيح للمواطنين والزائرين التنزه والحركة بصورة أكثر سهولة وأمانًا، ويسهم في إبراز القيمة المعمارية والتراثية لمنطقة الكوربة.

وأشار التقرير إلى اعتماد اللوحات والتصميمات النهائية للمشروع من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري خلال نوفمبر 2026، بعد مناقشة الملاحظات التي أبداها الجهاز وإجراء التعديلات المطلوبة، بما يتناسب مع الاشتراطات الخاصة بالحفاظ على الطابع المعماري للمنطقة.

وعقب اعتماد التصميمات، جرى تكليف الشركات المنفذة ببدء إجراءات توريد الخامات والمستلزمات اللازمة لاستكمال المشروع، وفي مقدمتها أرضيات البازلت وأعمدة الإنارة الديكورية.

مشروع لتطوير واجهات المباني والإنارة وتحويل شارع إبراهيم باشا إلى منطقة مخصصة للمشاة

معدلات تنفيذ مشروع تطوير الكوربة

وفيما يتعلق بمعدلات التنفيذ، كشف التقرير أن نسبة إنجاز أعمال التكسير وإزالة طبقات الدهانات والتجهيزات القديمة من واجهات العمائر بلغت 80%، فيما وصلت أعمال تأسيس الكهرباء بالعمائر إلى 75%، وكذلك أعمال المحارة والبياض بالواجهات، بينما سجلت أعمال دهانات الواجهات نسبة إنجاز بلغت 40%، وأعمال تغيير وتجديد الشبابيك 50%.

كما وصلت نسبة توحيد أماكن وحدات التكييف على واجهات العمائر إلى 65%، بهدف تنظيم شكل المباني وتحقيق التناسق بينها، مع اعتماد الأغطية الخاصة بوحدات التكييف وبدء تنفيذها بالموقع، إلى جانب استمرار العمل على ضبط أماكن الوحدات وفق التصميمات المعتمدة.

مشروع لتطوير واجهات المباني والإنارة وتحويل شارع إبراهيم باشا إلى منطقة مخصصة للمشاة

وفي قطاع الكهرباء والإنارة، بلغت نسبة مد أسلاك الكهرباء على واجهات العمائر بالمجموعات A وA2 وB نحو 80%، بينما وصلت نسبة الأعمال بالواجهات C وD إلى 5%.

وبالنسبة لأعمال الإنارة الديكورية، يجري استكمال تحديد وتنفيذ مواقع الأعمدة المقرر تركيبها بالشارع، بنسبة إنجاز بلغت نحو 30%، حيث يتضمن المشروع تنفيذ 38 عمود إنارة، مع استمرار إجراءات التوريد والتنفيذ.

أما أعمال تطوير أرضيات الشارع، فقد سجلت نسبة توريد وتنفيذ أرضيات البازلت نحو 15%، بالتزامن مع بدء إجراءات التوريد والتنفيذ وفق التصميمات النهائية المعتمدة.

مشروع لتطوير واجهات المباني والإنارة وتحويل شارع إبراهيم باشا إلى منطقة مخصصة للمشاة

وزيرة التنمية المحلية توجه بسرعة استكمال أعمال التطوير

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض أن مشروعات تطوير المناطق الحضرية لا تقتصر على تحسين الشكل الخارجي للشوارع والمباني، وإنما تشمل الارتقاء بمختلف العناصر المؤثرة في جودة البيئة العمرانية والحياة اليومية للمواطنين، من خلال تطوير الواجهات والإنارة والأرضيات وتنظيم المكونات الظاهرة بالمباني، مع الحفاظ على الخصوصية المعمارية لكل منطقة.

وأضافت أن تحويل منطقة الكوربة إلى مساحة مخصصة لحركة المشاة يأتي ضمن توجه الدولة لتوفير أماكن حضرية تتيح للمواطنين سهولة الحركة والتنزه والاستمتاع بالمناطق ذات القيمة التاريخية والمعمارية، بما يسهم في تحسين جودة البيئة المحيطة وتعزيز جاذبية المنطقة للسكان والزائرين والأنشطة التجارية.

مشروع لتطوير واجهات المباني والإنارة وتحويل شارع إبراهيم باشا إلى منطقة مخصصة للمشاة

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة الالتزام بالتصميمات المعتمدة والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة، ومتابعة تنفيذ جميع عناصر المشروع باعتبارها أجزاء مترابطة، بما يضمن تحقيق التناسق بين واجهات العمائر وأرضيات الشارع وأعمال الإنارة الديكورية.

ووجهت باستمرار متابعة معدلات التنفيذ والتنسيق مع الشركات المنفذة، والعمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر في سير الأعمال، تمهيدًا لاستكمال المشروع وتحقيق المستهدف منه، بما يتناسب مع القيمة التاريخية والمعمارية لمنطقة الكوربة، ويحول شارع إبراهيم باشا إلى مساحة مخصصة للمشاة توفر تجربة أكثر راحة وأمانًا للمواطنين والزائرين.

مشروع لتطوير واجهات المباني والإنارة وتحويل شارع إبراهيم باشا إلى منطقة مخصصة للمشاة
مشروع تطوير منطقة الكوربة بمصر الجديدة تطوير منطقة الكوربة بمصر الجديدة وزارة التنمية المحلية والبيئة وزارة التنمية المحلية منال عوض وزيرة التنمية المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام بـ 5000 جنيه.. انخفاض سعر الذهب اليوم

طقس اليوم

تحذيرات بشأن طقس اليوم.. ظاهرة خطيرة تستمر 8 ساعات وأمطار على هذه المناطق

راندا المنشاوي

هنحاول نعوض أي خطأ.. وزيرة الإسكان تعتذر على الهواء

محمد صلاح

الأموال قادمة.. رسالة محمد صلاح للاعبي منتخب الناشئين قبل كأس العالم

أسعار الدواجن

نزلت 5 جنيهات دفعة واحدة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

البنزين

بعد القرارات الجديدة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

الزمالك

أزمة مالية جديدة تضرب الزمالك.. النادي مطالب بسداد 3 ملايين جنيه| تفاصيل

الزمالك وبيراميدز

إعلامي يهاجم ازدواجية مواقف الزمالك وبيراميدز: الأهلي بياخد الدوري بالتحكيم

ترشيحاتنا

موقف سيارات

وفاة سائق إثر إصابته بغيبوبة سكر أثناء انتظاره دوره لتحميل الركاب بقنا

المتهم

تقرير الحالة النفسية للمتهم بقتل ابنته و3 من أفراد أسرة طليقته بـ15 مايو يثبت سلامة قواه العقلية

المتهم

القبض على سائق سيارة نقل ألقى مخالفات البناء فى الطريق بالقاهرة

بالصور

بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج برسالة مؤثرة

بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج
بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج
بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك

فستان البولكا دوت يتصدر المشهد.. ليلى أحمد زاهر بإطلالة كلاسيكية من دبي

ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية من دبي.. فستان البولكا دوت يتصدر المشهد
ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية من دبي.. فستان البولكا دوت يتصدر المشهد
ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية من دبي.. فستان البولكا دوت يتصدر المشهد

طريقة عمل سلطة الخريف.. وصفة صحية ومنعشة بمكونات موسمية غنية بالفوائد

طريقة عمل سلطة الخريف.. وصفة صحية ومنعشة بمكونات موسمية غنية بالفوائد
طريقة عمل سلطة الخريف.. وصفة صحية ومنعشة بمكونات موسمية غنية بالفوائد
طريقة عمل سلطة الخريف.. وصفة صحية ومنعشة بمكونات موسمية غنية بالفوائد

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد