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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

كيف تحمي نفسك من جشع التجار؟.. قانون حماية المستهلك يجيب

التجار
التجار
حسن رضوان

يقدم موقع "صدى البلد" معلومات قانونية لقرائه حول القوانين التي تمس حياتهم اليومية، ومن بينها قانون حماية المستهلك، الذي وضع ضوابط لحماية المواطنين من الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، وحدد حقوق المستهلك وآليات تقديم الشكاوى فيما يلي:

توفير حماية إضافية للفئات الأكثر 

حدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، حماية قانونية للمستهلكين من غلاء الأسعار و جشع التجار، وذلك لضمان حقوق المستهلك والتجارة العادلة، والمنافسة والمعلومات الدقيقة في السوق، إلى جانب منع الأعمال التي تتعلق بـالغش أو الممارسات غير العادلة، للحصول على مزايا أكثر من المنافسين الآخرين، فضلا عن إسهامه في توفير حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.


حيث نصت المادة 9 من القانون، على أن يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية:
1 - طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.
2- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.

3- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

4- السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.

5- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.

6- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.

7- شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.

8- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.

9- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.

10- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة.

11- الكميات المتاحة من المنتجات.

شكاوى المواطنين حول عدم التزام التجار 

ويستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين حول عدم التزام التجار وكذلك أصحاب المخابز السياحية بالأسعار المعلنة، بالإضافة إلى الشكاوى بعدم التزام المحلات التجارية بكتابة السعر على المنتجات الغذائية على رقم الخط الساخن "19588"، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز.

حماية المستهلك توفير حماية إضافية قانون حماية المستهلك

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