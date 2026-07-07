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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية وجهود إزالة المخالفات بالعجوزة

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة موقف تنفيذ الخطة الاستثمارية بحي العجوزة والمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري . 

كما تابع المحافظ أعمال إزالة مخالفات البناء ورصد المتغيرات المكانية وتقنين أوضاع التعديات، إلى جانب جهود الحي في التصدي للإشغالات وتعديات الباعة الجائلين بما يسهم في تحسين الحركة المرورية بشوارع وميادين الحي . 

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده محافظ الجيزة مع رئيس حي العجوزة ونوابه لمتابعة تلك الملفات ومناقشة شكاوى المواطنين الواردة بنطاق الحي حيث وجه بسرعة الاستجابة لها والبت فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وشدد المحافظ على تكثيف الرقابة لمنع أية أنشطة مخالفة خاصة بشوارع جامعة الدول العربية، وأحمد عرابي، والبطل أحمد عبد العزيز، والسودان وتقاطعاتها للحد من الازدحام وتحقيق السيولة المرورية.

كما تابع المحافظ سبل تعزيز موارد الحي، من خلال دعم إجراءات تقنين أوضاع الأنشطة التجارية للمحال المخالفة ومراجعة أعمال الدعاية والإعلان بشوارع وميادين الحي بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتعظيم موارد الحي، دون الإخلال بالمظهر الحضاري.

واستمع المحافظ إلى موقف أعمال الرصف والتطوير الجاري تنفيذها حيث ينفذ حي العجوزة أعمال تطوير ورصف شارع الرشيد  بدايةً من شارع أحمد عرابي وحتى تقاطعه مع شارع السودان الي جانب رصف بالانترلوك لعدد من الشوارع الاخري. 

ولفت أن الأعمال تشمل وضع طبقة الرصف الأسفلتية السطحية واستبدال البردورات، وتركيب بلاط الإنترلوك للأرصفة والجزيرة الوسطى إلى جانب تهذيب الأشجار، بما يسهم في تحسين المظهر العام ورفع كفاءة الطريق.

وشدد محافظ الجيزة على رئيس الحي ومسؤول القطاع بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للأعمال، وسرعة الانتهاء منها وفق البرنامج الزمني المحدد، وتسليمها خلال أسبوعين، مع إعادة فتح الشارع بالكامل أمام الحركة المرورية فور الانتهاء من التنفيذ.
حضر الاجتماع هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ومحمود فؤاد رئيس حي العجوزة، ونواب رئيس الحي.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة حي العجوزة

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