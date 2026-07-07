أحمد موسى: منتخب مصر كان الأحق بربع النهائي.. والتحكيم ظلمنا

أشاد الإعلامي أحمد موسى بالأداء الذي قدمه منتخب مصر أمام الأرجنتين، مؤكدًا أن المنتخب المصري كانوا الطرف الأفضل خلال المباراة، وأنهم تعرضوا لظلم تحكيمي واضح حرمهم من التأهل.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع علفى قناة "صدى البلد": "عندنا منتخب رجالة لهم كل الشكر وكل الاحترام على هذا الأداء المحترم والرائع، عندنا منتخب عالمي، مش إفريقي ولا عربي، والماتش كان في إيدينا، وبمساعدة التحكيم الأرجنتين فازت، وقلت الكلام ده إمبارح، لأني شايف اتجاه الفيفا رايح فين، إحنا اتظلمنا تحكيميًا، تقدمنا بهدفين، والهدف الثالث اتلغى، ومش عارفين اتلغى إزاي، لو الجول ده للأرجنتين كان اتحسب، ارفع راسك فوق، عندك منتخب النهارده تضاهي بيه أي منتخب في العالم، شكرًا للكابتن حسام وإبراهيم حسن، وشكرًا يا شوبير، وصلاح وجوده بطل، وهيثم حسن اكتشاف".

وأضاف: "إحنا سجلنا هدفين رائعين، هدف زيكو ده ولا أروع، لازم تكون شايف منتخبك صح، أول ما المنتخب يعود يتم استقباله رسميًا وشعبيًا، وتخرج ملايين في الشوارع لاستقباله، وبنقول للحكم الفرنسي: أنت ظلمتنا النهارده، ومصر تستحق وليست الأرجنتين لينا فاولات، وضربة جزاء، وجول متحسبش".

وتابع: "الحكم ده منه لله على ظلمه لينا، الحكم ظلمنا بمنتهى القبح والضلال، حكم ظالم، والحكم لم يحكم بالعدل، عشان كده قولنا إن هناك اتجاهًا داخل الفيفا مش هيسمحولنا نفوز، ومفيش عدالة في الماتش، إحنا اتقدمنا بهدف واتنين وتلاتة، والأرجنتين ما كانتش هتفوز غير بمساعدة الحكم".

واستكمل: "منتخبنا يستحق استقبالًا رسميًا وشعبيًا، والتاريخ اللي اتكتب النهارده، واللي عمله حسام حسن ده تاريخ، وإحنا الأحق بربع النهائي وليس الأرجنتين، المنتخب الأرجنتيني فوجئ بهذا الأداء".

وأضاف: "مصطفى شوبير يلعب في أحسن مكان في العالم، وشوبير أحسن من حارس مرمى الأرجنتين، والأداء لمنتخب مصر رائع، وسعيد بهذه الجماهير المصرية في أمريكا، وكنا قريبين، واتاخدت مننا بحكم ظالم وفاسد، وما شوفناش ظلم وفساد تحكيمي زي اللي حصل معانا".

واختتم: "مفيش إنذار لمنتخب الأرجنتين خالص، ده إمام عاشور اتضرب كده وخرج، والحكام بيحموا ميسي، أي حد يقرب من ميسي ياخد فاول، وإحنا فخورين بمنتخبنا وفخورين باللي عملوه، إحنا متقدمين 2-0 لآخر 10 دقائق قدام بطل العالم، إحنا عندنا صلاح ورجالتنا اللي عملوا ده كله، إحنا زعلانين عشان الظلم لكن الأداء ممتاز، كلكم رجالة. الحمد لله إحنا نبني على المنتخب تاني بهذا الجهاز وهذا المنتخب، إحنا بعد كده هندور للي بعد دور الـ16، والنهارده الناس كلها كانت متوقعة إن المنتخب هيفوز".