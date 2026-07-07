إبراهيم فايق يوجه رسالة مؤثرة لأبطال منتخب مصر: أسماؤكم محفورة في قلوبنا وكتب التاريخ

حرص الإعلامي إبراهيم فايق على توجيه رسالة دعم وإشادة إلى لاعبي منتخب مصر، عقب نهاية مشوارهم في بطولة كأس العالم، مؤكدًا أنهم نجحوا في تشريف الكرة المصرية ورفع اسم الوطن عاليًا رغم الخروج من المنافسات.

منتخب مصر

وقال فايق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي: “عاش يا رجالة مصر.. شرفتونا ورفعتوا رأسنا.. أسماؤكم محفورة في قلوبنا، وفي كتب التاريخ.. شكرًا على كل حاجة حلوة.. شكرًا على الحلم الجميل.. عشتم، وعاشت مصر.”

وجاءت رسالة إبراهيم فايق لتؤكد حالة الفخر بما قدمه منتخب مصر في البطولة، بعد الأداء التاريخي الذي حققه الفريق ووصوله إلى الأدوار الإقصائية، في إنجاز حظي بإشادة واسعة من الجماهير والإعلام.