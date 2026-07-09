سمير فرج: ترامب سوف يوجه ضربة قوية لإيران بعد انتهاء كأس العالم مباشرة

أكد اللواء سمير فرج الخبير العسكري، أن ترامب اعلن أن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت واكد ان الإيرانيين مخادعين .



وقال سمير فرج في حواره مع الإعلامي محمد شردي في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" حرب إيران والولايات المتحدة تعود للمربع صفر وهناك ضربات متبادلة ".



وتابع سمير فرج :" الحرس الثوري الإيراني أخطأ باستهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز مما أدى إلى اشتعال التصعيد العسكري مجددا ".

وأكمل سمير فرج :" ترامب سوف يوجه ضربة رئيسية قوية لإيران بعد انتهاء كأس العالم مباشرة".



ولفت :" ترامب سمح للمفاوض الأمريكي والباكستاني والقطري الاستمرار في التفاوض مع إيران للتوصل إلى تفاهم ".

