فوائد مهمة وتحذير من الإفراط.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول التونة؟

تعد التونة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، ولذلك تحظى بشعبية كبيرة ضمن الوجبات اليومية، سواء تم تناولها بمفردها أو إضافتها إلى السلطات والسندويتشات.

مصدر جيد للبروتين

عند تناول التونة، يحصل الجسم على كمية جيدة من البروتين عالي الجودة، الذي يساعد على بناء العضلات والحفاظ عليها، كما يساهم في الشعور بالشبع لفترة أطول، وهو ما يجعلها خيارًا مناسبًا ضمن الأنظمة الغذائية المتوازنة.

تدعم صحة القلب

تحتوي بعض أنواع التونة على أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي ترتبط بدعم صحة القلب والأوعية الدموية، كما تساهم الأسماك عمومًا ضمن النظام الغذائي الصحي في الحصول على دهون مفيدة للجسم.

تمد الجسم بفيتامينات ومعادن مهمة

تحتوي التونة على عدد من العناصر الغذائية، من بينها فيتامين B12 والسيلينيوم، كما توفر بعض الكميات من فيتامين D والحديد، وهي عناصر يحتاجها الجسم للعديد من الوظائف الحيوية.

تساعد على الشعور بالشبع

بفضل محتواها من البروتين، يمكن أن تساعد التونة على تقليل الشعور بالجوع لفترة أطول، خاصة عند تناولها مع الخضروات والحبوب الكاملة ضمن وجبة متوازنة.

احذر الإفراط في تناولها

رغم فوائد التونة، فإن الإفراط في تناول بعض أنواع الأسماك قد يؤدي إلى زيادة التعرض للزئبق، لذلك يُنصح بالتنويع بين أنواع الأسماك والمأكولات البحرية وعدم الاعتماد على التونة وحدها بشكل متكرر.

كما تختلف كمية الزئبق باختلاف نوع التونة؛ لذلك يجب الانتباه إلى نوع التونة والكمية المتناولة، مع أهمية الالتزام بإرشادات الجهات الصحية، خاصة بالنسبة للأطفال والحوامل والمرضعات.

التونة يمكن أن تكون جزءًا مفيدًا من النظام الغذائي، خاصة باعتبارها مصدرًا للبروتين والعناصر الغذائية، لكن الأفضل تناولها باعتدال وتنويع مصادر الأسماك والبروتين.