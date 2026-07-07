قطر تستدعي نائب سفير إيران وتسلمه مذكرة احتجاج على استهداف الناقلة "الركيات"

استدعت وزارة الخارجية القطرية نائب سفير الجمهورية الإيرانية لدى الدوحة، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على خلفية استهداف الناقلة القطرية "الركيات" أثناء عبورها بالقرب من مضيق هرمز.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن استهداف السفن التجارية يمثل انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة الملاحة البحرية، مشددة على رفض دولة قطر لأي أعمال من شأنها تعريض حركة التجارة الدولية أو أمن الممرات البحرية للخطر.

وطالبت الخارجية القطرية السلطات الإيرانية بتحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، مؤكدة ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية.

ويأتي الاستدعاء في أعقاب الهجوم الذي استهدف الناقلة "الركيات"، والذي أثار موجة إدانات إقليمية ودولية، وسط تصاعد التوترات في منطقة الخليج واستمرار الدعوات إلى خفض التصعيد والحفاظ على أمن الملاحة في مضيق هرمز.