نتنياهو يشكك في جدوى المفاوضات مع إيران: لا أعتقد أنها ستوقف برنامجها النووي

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يشكك في قدرة المفاوضات على وقف البرنامج النووي الإيراني، رغم دعمه لمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرصة لإنجاح المسار الدبلوماسي.

وأوضح نتنياهو، في مقابلة مع شبكة CNN، أنه يختلف مع ترامب بشأن هذا الملف، قائلاً: "لدي شكوك حول إمكانية وقف البرنامج النووي من خلال المفاوضات"، مضيفاً أن الحكم النهائي سيكون بعد انتهاء المحادثات، وما إذا كانت إيران ستحتفظ ببرنامجها النووي أم لا.

وأكد أنه إذا نجحت المفاوضات في تحقيق هدفها، فمن الممكن رفع العقوبات عن إيران، لكنه أشار إلى أنه "لا يرى ذلك الآن".