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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أسعار الذهب اليوم الخميس 9-7-2026.. سبيكة 5 جرام بكام؟

اسعار الذهب اليوم الخميس 9-7-2026
اسعار الذهب اليوم الخميس 9-7-2026
رشا عوني

مابين ارتفاع طفيف وانخفاض، تتذبذب أسعار الذهب اليوم الخميس بعد تسجيل عيار 21 صباح اليوم انخفاضاً بقيمة 20 جنيها للجرام، ليعاود الارتفاع مجدداً خلال التعاملات المسائية ليسجل عيار 21 نحو 5760 جنيهاً.

سعر الذهب عيار 24 الآن

بلغت قيمة سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس 9 يوليو 2026، نحو 6582 جنيها.


سعر الذهب اليوم الخميس 9 يوليو 2026 في مصر.. عيار 21 يستقر عند 5810 جنيهات – الأسبوع

سعر الذهب عيار 21 الآن


سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 9 يوليو 2026، نحو 5760 جنيها

 ولحساب قيمة المصنعية تتم إضافة من 100 إلى 150 جنيهًا زيادة على سعر جرام الذهب المعلن.

 

سعر الذهب عيار 18 
 

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس 9 يوليو 2026، نحو 4937 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 


وصلت قيمة سعر الجنيه الذهب عيار 21 إلى 46080 جنيها، وهو يزن 8جرام، ويعد الأكثر تداولاً وانتشارًا.

ويترقب المواطنون ما ستسفر عنه الأيام المقبلة بشأن تحديد مصر أسعار الذهب، من حيث الاستمرار في سلسلة التراجع، أم عودة الارتفاعات لمستويات تم تسجيلها منذ بداية العام الجاري.

أسعار الذهب في مصر ترتفع مساء.. عيار 21 يسجل 4725 جنيهًا -جريدة المال

 

أسعار السبائك الذهب اليوم الخميس

سعر السبيكة BTC وزن 1 جرام عيار 24


سجل سعر سبيكة الذهب BTC اليوم الخميس 9-7-2026، وزن 1 جرام في الصاغة المصرية 6816 جنيها.

وبلغ سعر سبيكة الذهب اليوم BTC وزن 2.5 جرام في الصاغة 16 ألفا و852 جنيها.

سعر السبيكة BTC وزن 5 جرام عيار 24


وسجل سعر سبيكة الذهب BTC اليوم الخميس 9-7-2026، وزن 5 جرامات بالمصنعية في الصاغة 33 ألفا و580 جنيها.

سعر سبيكة ذهب 10 جرامات


فيما بلغ سعر سبيكة الذهب BTC وزن 10 جرامات اليوم الخميس 9-7-2026 بالمصنعية في الصاغة 67 ألفا و130 جنيها.

سعر سبيكة 20 جرام

ومن بين أنواع السبائك سعر سبيكة الذهب BTC وزن 20 جراما، وتسجل في الصاغة الآن 134 ألفا و220 جنيها.

أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

سعر الذهب عالمياً

على الصعيد العالمي، سجلت أوقية الذهب نحو 4080 دولارًا، وسط متابعة الأسواق لتحركات السياسة النقدية الأمريكية وتوقعات أسعار الفائدة.

توقعات أسعار الذهب

خفض عدد من المؤسسات المالية العالمية توقعاتها لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، حيث قلص دويتشه بنك توقعاته لمتوسط سعر الذهب في الربع الثالث إلى 4300 دولار للأوقية، وخفض مستهدفه للربع الرابع إلى 4800 دولار.

كما خفض جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام بمقدار 500 دولار للأوقية، ليصل إلى 4900 دولار، مع استبعاد خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري.
 

الفائدة الأمريكية
 

في السياق ذاته، توقع بنك أوف أمريكا رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 75 نقطة أساس خلال عام 2026، عبر ثلاث زيادات محتملة خلال اجتماعات سبتمبر وأكتوبر وديسمبر، وهو ما قد يواصل الضغط على أسعار الذهب عالميًا خلال الفترة المقبلة.
 

أسعار الذهب اليوم الخميس أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21

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