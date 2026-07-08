رغم الارتفاع العالمي.. أسعار الذهب تتراجع اليوم في السعودية والإمارات والكويت وقطر

تراجعت أسعار الذهب في عدد من الدول العربية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 8 يوليو 2026، رغم استمرار المعدن الأصفر في تحقيق مكاسب بالأسواق العالمية بدعم من ترقب المستثمرين للتطورات الاقتصادية العالمية، ليسجل الذهب انخفاضًا في السعودية والإمارات والكويت وقطر مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وشهدت أسعار الذهب تراجعًا متفاوتًا في مختلف الأعيرة، كما انخفضت أسعار الأوقية والجنيه الذهب في الأسواق العربية.

سعر الذهب في السعودية اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 24 بقيمة 7.03 ريال ليصل إلى 489.37 ريال مقابل 496.40 ريال أمس.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 بقيمة 6.15 ريال ليسجل 428.20 ريال مقابل 434.35 ريال.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 بقيمة 5.27 ريال ليبلغ 367.03 ريال مقابل 372.30 ريال.

وتراجع سعر الذهب عيار 14 بقيمة 4.10 ريال ليسجل 285.47 ريال مقابل 289.57 ريال.

وانخفضت أوقية الذهب بقيمة 218.55 ريال لتسجل 15221.16 ريال مقابل 15439.71 ريال.

كما تراجع الجنيه الذهب بقيمة 49.19 ريال ليصل إلى 3425.60 ريال مقابل 3474.79 ريال.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

عيار 24: 489.37 ريال

عيار 22: 448.59 ريال

عيار 21: 428.20 ريال

عيار 18: 367.03 ريال

عيار 14: 285.47 ريال

أوقية الذهب: 15221.16 ريال

الجنيه الذهب: 3425.60 ريال

سعر الذهب في الإمارات اليوم

تراجع سعر الذهب عيار 24 بقيمة 6.86 درهم ليسجل 478.31 درهم مقابل 485.17 درهم أمس.

وانخفض عيار 21 بقيمة 6.01 درهم ليصل إلى 418.52 درهم مقابل 424.53 درهم.

كما تراجع عيار 18 بقيمة 5.15 درهم ليسجل 358.73 درهم مقابل 363.88 درهم.

كما هبط الجنيه الذهب بقيمة 48.08 درهم ليسجل 3348.14 درهم مقابل 3396.22 درهم.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

عيار 24: 478.31 درهم

عيار 22: 438.45 درهم

عيار 21: 418.52 درهم

عيار 18: 358.73 درهم

عيار 14: 279.01 درهم

أوقية الذهب: 14876.99 درهم

الجنيه الذهب: 3348.14 درهم

سعر الذهب في الكويت اليوم

تراجع سعر الذهب عيار 24 بقيمة 0.57 دينار ليصل إلى 40.34 دينار مقابل 40.91 دينار أمس.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 بقيمة 0.51 دينار ليسجل 35.29 دينار مقابل 35.80 دينار.

كما تراجع عيار 18 بقيمة 0.44 دينار ليبلغ 30.25 دينار مقابل 30.69 دينار.

كما انخفض الجنيه الذهب بقيمة 4.05 دينار ليسجل 282.35 دينار مقابل 286.40 دينار.

أسعار الذهب في الكويت اليوم

عيار 24: 40.34 دينار

عيار 21: 35.29 دينار

عيار 18: 30.25 دينار

عيار 14: 23.53 دينار

أوقية الذهب: 1254.57 دينار

الجنيه الذهب: 282.35 دينار

سعر الذهب في قطر اليوم

تراجع سعر الذهب عيار 24 بقيمة 6.82 ريال ليصل إلى 475.34 ريال مقابل 482.16 ريال أمس.

وانخفض عيار 21 بقيمة 5.97 ريال ليسجل 415.92 ريال مقابل 421.89 ريال.

كما هبط عيار 18 بقيمة 5.12 ريال ليصل إلى 356.50 ريال مقابل 361.62 ريال.

أسعار الذهب في قطر اليوم

عيار 24: 475.34 ريال

عيار 22: 435.73 ريال

عيار 21: 415.92 ريال

عيار 18: 356.50 ريال

عيار 14: 277.28 ريال

أوقية الذهب: 14784.63 ريال

الجنيه الذهب: 3327.36 ريال.