لميس الحديدي: انتخابات المحليات خطوة مهمة لإعداد كوادر سياسية.. وننتظر توضيحًا حكوميًا

شددت الإعلامية لميس الحديدي على أهمية تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الانتهاء من الاستعدادات لإجراء انتخابات المحليات، خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة "الأوكتاجون"، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل استحقاقًا مهمًا طال انتظاره لما لها من دور مباشر في خدمة المواطنين وإعداد كوادر سياسية جديدة.

وقالت لميس الحديدي، خلال تقديمها برنامج "الصورة" المذاع على شاشة "النهار"، إن انتخابات المحليات تُعد من أهم الاستحقاقات السياسية، لأنها ترتبط باحتياجات المواطنين في القرى والمراكز والمحافظات، مضيفة: “كنا ننتظر هذه الخطوة منذ فترة، لأنها تخلق كوادر لديها حس سياسي، وتتفاعل بشكل مباشر مع المواطنين على أرض الواقع.”

وأوضحت أن المجالس المحلية تمثل مدرسة لإعداد الكفاءات السياسية، سواء من المستقلين أو المنتمين إلى الأحزاب، بما يؤهلهم لاحقًا لخوض الانتخابات البرلمانية، واكتساب الخبرة من خلال العمل الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين.

وفي سياق متصل، أعربت لميس الحديدي عن ترحيبها بدعوة الرئيس لفتح المجال العام، مؤكدة أن الرئيس السيسي شدد على هذا التوجه في أكثر من مناسبة، وهو ما يعكس أهمية تعزيز المشاركة السياسية.

كما علقت على دعوة الرئيس لتنشيط الحياة الحزبية، قائلة إن هذه الدعوة تمثل خطوة مهمة، لكنها تحتاج إلى مزيد من التوضيح من جانب الحكومة خلال الفترة المقبلة، مضيفة: “نحتاج إلى شرح أكثر حول آليات تنشيط الحياة الحزبية، لأننا في حاجة إلى حياة حزبية وبرلمانية أكثر حيوية وفاعلية.”