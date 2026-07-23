سماع الشهود في محاكمة 87 متهما بـ خلية داعش مدينة نصر.. الأحد

تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، الأحد المقبل الموافق 26 يوليو 2026، للشهود في محاكمة 87 متهما في القضية رقم 17628 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، والمعروفة بـ«خلية داعش مدينة نصر»، لاتهامهم بالانضمام لجماعة داعش الإرهابية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2022 وحتي نوفمبر 2023، تولى المتهمون من الأول وحتى الرابع قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسوا وتولوا قيادة جماعة تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء على الأفراد.

وأضافت التحقيقات انضمام باقي المتهمين لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين اتهامات بتمويل الارهاب، واستخدام مواقع التواصل لتبادل الرسائل والتكليفات.