قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
95 مليار دولار.. النواب الأمريكي يقر موازنة ضخمة لتمويل الحرب على إيران وأجندة ترامب
هل هدد الزمالك بالانسحاب حال مشاركة الأهلي بدوري الأبطال؟.. اعرف الحقيقة
ما حكم إخراج جثة الميت بعد الدفن؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
خبير: تنزانيا ورقة مصر الاستراتيجية في شرق أفريقيا.. والاستثمارات سلاح لحماية الأمن القومي
أعلى من 39 درجة.. الأرصاد توضح سبب اختلاف الحرارة المعلنة عن المحسوسة
ليلة مشتعلة.. القيادة الأمريكية تكشف تفاصيل ضربات جديدة ضد إيران
صاروخ يصيب محطة كهرباء قرب المفاعل النووي في بوشهر الإيرانية
أزمة زيزو مستمرة.. الزمالك يرفض قرار حفظ القضية ويطالب بحقوق النادي
«سي إن إن»: معلومات إسرائيلية تربط منشأة «جبل الفأس» الإيرانية بالبرنامج النووي
التعليم العالي تكشف موعد تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة
هل التبرع بأجهزة تكييف للمسجد يدخل في الصدقات الجارية؟.. الإفتاء تجيب
بمدى 1685 كم .. إكسلانتكس ES موديل 2027
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

فض الأحراز في محاكمة 34 متهما بـ«خلية داعش الدقي».. الأحد

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، الأحد المقبل الموافق 26 يوليو 2026، فض الأحراز في محاكمة 34 متهما في القضية رقم 15657 لسنة 2024 جنايات الدقى، فى القضية المعروفة بـ«داعش الدقي».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه فى غضون عام 2021، وحتى 5 ديسمبر 2021، المتهمون من الأول وحتي السادس تولوا قيادة جماعة بولاية داعش التي أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بان تولى أفكار داعش الإرهابية.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من السابع وحتى الأخير لجماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وأكدت التحقيقات ارتكاب المتهمين من الثامن والعشرين وحتي الأخير تمويل للإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين، بان وفر المتهم الأول ملفات لتثقيف الجماعة بالأفكار الإرهابية ووفر مقار لعقد لقاءاتهم التنظيمية.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 34 متهما داعش الدقي إرهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 ..تفاصيل عاجلة بشأنهم قبل أيام من إعلان النتيجة

اجتماع رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم

الإيجار القديم بعد قرار مجلس الوزراء.. زيادات سنوية وفترات انتقالية قبل انتهاء العقود

قانون الإيجار القديم

قرار عاجل من مفوضية الدستورية بشأن دعوى الطعن على قانون الإيجار القديم

الزمالك

رسالة مثيرة من الزمالك بعد تأجيل قرار كاف بشأن دوري أبطال إفريقيا

الحرارة

ذروة الحر تضرب مصر.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

صورة ارشيفية

ذروة الموجة الحارة تضرب مصر.. وهذا موعد تراجع درجات الحرارة

القصة الكاملة لـ أزمة اللعب مكاري يونان في اختبارات الاتحاد السكندري

اعتذار رسمي.. القصة الكاملة لـ أزمة اللاعب مكاري يونان في اختبارات الاتحاد

ترشيحاتنا

الدكتور مصطفى عبد الكريم

مصطفى عبد الكريم: الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص.. ومعيارها موافقة الدليل لا التشدد

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| حكم إفشاء المغسِّل للعلامات السيئة الموجودة في المتوفى.. حكم تأخير صاحب العمل أجر العامل.. وهل تحكم الشريعة علاقة صاحب العمل بالعامل؟

خلال دورة تأهيل المقبلين على الزواج

تأهيل المقبلين على الزواج.. أستاذ اقتصاد: الإدارة الرشيدة للموارد والادخار خط الدفاع الأول للأسرة

بالصور

بالبوركينى.. مى عز الدين تطلق براند مايوهات

مى عز الدين تطلق براند مايوهات
مى عز الدين تطلق براند مايوهات
مى عز الدين تطلق براند مايوهات

جرعة وطنية تنويرية.. البابا تواضروس يروي 5 حكايات عن مصر لأطفال لوجوس چونيور

البابا تواضروس
البابا تواضروس
البابا تواضروس

قصير فوق الركبة.. ابنة نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها

.ابنة نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها
.ابنة نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها
.ابنة نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس

فيديو

أغنية أنا الصياد

أنا الصياد .. أغنية جديدة لمصطفى كامل من كلماته وألحانه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد