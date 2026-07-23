فض الأحراز في محاكمة 34 متهما بـ«خلية داعش الدقي».. الأحد

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، الأحد المقبل الموافق 26 يوليو 2026، فض الأحراز في محاكمة 34 متهما في القضية رقم 15657 لسنة 2024 جنايات الدقى، فى القضية المعروفة بـ«داعش الدقي».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه فى غضون عام 2021، وحتى 5 ديسمبر 2021، المتهمون من الأول وحتي السادس تولوا قيادة جماعة بولاية داعش التي أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بان تولى أفكار داعش الإرهابية.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من السابع وحتى الأخير لجماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وأكدت التحقيقات ارتكاب المتهمين من الثامن والعشرين وحتي الأخير تمويل للإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين، بان وفر المتهم الأول ملفات لتثقيف الجماعة بالأفكار الإرهابية ووفر مقار لعقد لقاءاتهم التنظيمية.