الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق صباحا؟

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق صباحًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق صباحًا؟
أسماء عبد الحفيظ

يُعد شرب الماء على معدة فارغة في الصباح من العادات الصحية البسيطة التي يوصي بها خبراء التغذية، لما لها من تأثيرات إيجابية على الجسم تبدأ منذ اللحظة الأولى للاستيقاظ.

ورغم بساطة هذه العادة، إلا أن فوائدها تمتد لتشمل تحسين وظائف الجسم بشكل عام وتعزيز الصحة اليومية.

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق صباحًا؟ 

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق صباحًا؟ 

بعد ساعات طويلة من النوم، يكون الجسم في حالة جفاف نسبي، حيث لا يتلقى أي سوائل طوال الليل، وهنا يأتي دور الماء في إعادة ترطيب الجسم وتنشيط أعضائه الحيوية، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق صباحًا؟ 

 تنشيط الجسم وزيادة الطاقة

شرب الماء فور الاستيقاظ يساعد على تنشيط الدورة الدموية، مما يمنح الجسم إحساسًا سريعًا باليقظة والطاقة، ويقلل من الشعور بالخمول الصباحي.

تحسين وظائف المخ

الترطيب الجيد له تأثير مباشر على وظائف الدماغ، حيث يساعد الماء على تحسين التركيز والانتباه، ويقلل من الشعور بالتشتت الذهني.

دعم عملية الهضم

يساهم شرب الماء على الريق في تحفيز الجهاز الهضمي، مما يساعد على تحسين حركة الأمعاء وتقليل مشاكل الإمساك، كما يهيئ المعدة لاستقبال الطعام بشكل أفضل.

المساعدة في طرد السموم

يعمل الماء على تنشيط الكلى وتعزيز قدرتها على التخلص من السموم المتراكمة في الجسم، وهو ما يدعم صحة الجسم بشكل عام.

 المساهمة في تنظيم الوزن

شرب الماء قبل تناول الطعام قد يساعد في تقليل الشهية، مما يساهم في تقليل كمية الطعام المتناول خلال اليوم، وبالتالي دعم جهود إنقاص الوزن.

تحسين صحة البشرة

الترطيب الداخلي من خلال الماء ينعكس بشكل مباشر على نضارة البشرة، حيث يساعد في تقليل الجفاف ومنح البشرة مظهرًا أكثر إشراقًا وحيوية.

 دعم صحة القلب

يساعد الحفاظ على ترطيب الجسم في تحسين تدفق الدم وتقليل الضغط على القلب، مما يساهم في دعم الصحة القلبية على المدى الطويل.

هل هناك أضرار؟

بشكل عام، شرب الماء على الريق آمن ومفيد، ولكن يُفضل عدم شرب كميات كبيرة جدًا دفعة واحدة، بل الاكتفاء بكوب أو كوبين بشكل معتدل، لتجنب أي شعور بعدم الراحة في المعدة.

نصائح للاستفادة القصوى

  • شرب كوب ماء فور الاستيقاظ
  • استخدام ماء بدرجة حرارة معتدلة
  • الانتظار قليلًا قبل تناول وجبة الإفطار
  • الاستمرار على هذه العادة يوميًا
