حرائق الغابات في أوروبا.. تغير المناخ يفاقم الكارثة ويهدد الصحة العامة

أعلنت إسبانيا حالة الطوارئ الوطنية، فيما اضطر آلاف الأشخاص إلى النزوح في فرنسا، والتهمت حرائق الغابات آلاف الهكتارات في إيطاليا، في ظل تزايد وتيرة وشدة هذه الحرائق نتيجة تغير المناخ.

وفي هذا السياق، أكدت الرئيسة التنفيذية لصندوق الهواء النظيف، جين بيرستون، أن تغير المناخ وحرائق الغابات وتلوث الهواء يشكلون "حلقة مفرغة"، مشيرة إلى أن الجسيمات السامة المنبعثة من الحرائق يمكن أن تنتقل آلاف الكيلومترات، ولا ينتهي خطرها بمجرد إخماد النيران.

وأوضحت أن الدخان يحمل الكربون الأسود، وهو جسيمات دقيقة ناتجة عن الاحتراق غير الكامل، يمكنها الانتقال لمسافات شاسعة بعيدًا عن موقع الحريق.

ووفقًا لما نقلته "يورونيوز"، فإن بعض هذه الجسيمات متناهية الصغر تستطيع اختراق الرئتين والوصول إلى مجرى الدم، ما يزيد خطر الإصابة بالربو على المدى القصير، ويرفع احتمالات الإصابة بسرطان الرئة والنوبات القلبية والسكتات الدماغية، بل وحتى الخرف على المدى الطويل.

في السياق ذاته، كشفت دراسة نشرتها مجلة "ذا لانسيت بلانيتاري هيلث" وشملت 32 دولة أوروبية، أن التقديرات الحالية للوفيات المرتبطة بدخان حرائق الغابات قد تكون أقل من الواقع بنسبة تصل إلى 93%، إذ تبدو الجسيمات الدقيقة الناتجة عن هذه الحرائق أكثر ضررًا من تلك الصادرة عن مصادر التلوث الأخرى.

وأرجعت بيرستون تفاقم الظاهرة إلى الجفاف وموجات الحر، اللذين يزدادان حدة بفعل تغير المناخ، ما يهيئ الظروف لانتشار الحرائق بوتيرة أسرع وعلى نطاق أوسع. وقالت في تصريحات لـ"يورونيوز إيرث": "نتوقع أن يصبح موسم حرائق الغابات أطول وأكثر شدة عامًا بعد عام".