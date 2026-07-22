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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

لو بطاقتك اتوقفت.. كيف تعيد تفعيل بطاقة التموين الموقوفة والورق المطلوب لاستعادة الدعم

تفعيل بطاقة التموين الموقوفة
تفعيل بطاقة التموين الموقوفة
خالد يوسف

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لـضبط منظومة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، من خلال حزمة قرارات شملت إيقاف بعض البطاقات التموينية وفق حالات وضوابط محددة، حيث أثار هذا الإجراء موجة بحث واسعة بين المواطنين لمعرفة أسباب الوقف، والخطوات الرسمية لتقديم التظلمات، والمستندات المطلوبة لإعادة تفعيل بطاقاتهم واستئناف صرف حصصهم التموينية

أسباب حذف بطاقات التموين

حددت وزارة التموين 14 حالات الحذف من بطاقات التموين، وهي كالتالي:

ـ تقاضي رب الأسرة راتب أعلى من 9600 جنيه شهريًا.

ـ امتلاك سيارة حديثة موديل ما بعد 2017.

ـ مصاريف مدارس تصل لـ 20 ألف جنيه فأكثر.

ـ استهلاك فواتير كهرباء مرتفعة أكثر من 650 ك/ وات، بقيمة تتخطى 800 جنيه شهريًا أو أكثر.

ـ امتلاك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر.

ـ دفع ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.

ـ امتلاك شركة رأس مالها 10 ملايين جنيه أو أكثر.

ـ سداد قيمة مضافة مرتفعة وذلك بالنسبة لأصحاب الأعمال.

ـ أصحاب الصادرات أو الواردات المرتفعة.

ـ في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة وعدم تقديم طلب لحذفه من بطاقة التموين.

ـ في حالة سفر أحد أفراد الأسرة ولا يزال مدرجا على بطاقة التموين.

ـ عدم صرف الخبز أو السلع التموينية لمدة 6 أشهر متتالية.

ـ في حالة التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء عليها.

ـ ترك البطاقة التموينية لدى البقال أو المخبز وتكرار ضبطها من الحملات التموينية.

خطوات تقديم تظلم لعودة بطاقة التموين بعد الحذف

- تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية.

- طباعة استمارة تحديث البيانات بعد استكمال التحديث الإلكتروني.

- تقديم تظلم بمكتب التموين المختص وإرفاق المستندات المؤيدة.

- إرسال رقم وتاريخ التظلم إلى مركز خدمة العملاء عبر الخط الساخن 19959.

- فحص التظلم والمستندات من قبل مكتب التموين ومديرية التموين المختصة.

- مراجعة نهائية بالوزارة لاتخاذ قرار إعادة الدعم للحالات المستحقة.

تقديم تظلم حذف بطاقة التموين 2026

بعد الانتهاء من تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، يجب على المواطن اتباع الخطوات التالية لتقديم التظلم:

- التوجه إلى مكتب التموين التابع له.

- تقديم طلب رسمي لإعادة النظر في قرار الاستبعاد.

- إرفاق المستندات التي تثبت أحقية الحصول على الدعم.

- تقديم صورة من استمارة تحديث البيانات.

- تسجيل بيانات التظلم لدى مركز خدمة العملاء المختص.

كما يتعين تسجيل رقم التظلم وتاريخه وسبب الاستبعاد، حتى يمكن متابعة الطلب إلكترونيًا ضمن منظومة الدعم.

المستندات المطلوبة لتحديث بيانات بطاقات التموين 2026

- بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة.

- إيصال كهرباء للوحدة السكنية.

- وثيقة الزواج.

- بطاقة الرقم القومي للأبناء أو شهادة الميلاد.

- مؤهلات الأبناء والمقيمين.

- بطاقة الرقم القومي للمقيمين بخلاف الأبناء والزوجات.

- رقم بطاقة كارت الخدمات المتكاملة في حالة إضافة فرد ذي إعاقة.

- المؤهل الدراسي لرب الأسرة.

- بيانات المركبات الخاصة «رقم الشاسيه - رقم الماتور».

تفعيل بطاقة التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية البطاقات التموينية حذف بطاقات التموين منصة مصر الرقمية

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