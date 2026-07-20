يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة خطوات تقديم تظلم بعد إيقاف بطاقة التموين، وآليات إعادة تفعيل الدعم التمويني، خاصة بعد تنفيذ وزارة التموين والتجارة الداخلية حملات تنقية قواعد بيانات المستفيدين، وإيقاف عدد من البطاقات التي ثبت وجود مخالفات أو عدم استيفائها لشروط الاستحقاق، ومن بينها حالات سرقة التيار الكهربائي وبعض المخالفات الأخرى.

بطاقة التموين

وأكدت وزارة التموين أن وقف البطاقة التموينية لا يعني إلغاء الدعم بشكل نهائي، وإنما يعد إجراء مؤقتا يهدف إلى مراجعة موقف المستفيد، مع إتاحة الفرصة لتقنين الأوضاع وإزالة أسباب الإيقاف، بما يسمح بإعادة تشغيل البطاقة بعد استيفاء الضوابط المقررة.

شروط إعادة تشغيل بطاقة التموين 2026

حددت وزارة التموين عددا من الشروط الواجب توافرها لإعادة تفعيل البطاقة التموينية، وتشمل:

إزالة سبب المخالفة الذي أدى إلى إيقاف البطاقة.

تقديم المستندات التي تثبت تقنين الأوضاع من الجهة المختصة.

تقديم طلب تظلم مرفقا بجميع الأوراق المؤيدة لاستحقاق الدعم.

مراجعة الطلب من جانب الجهات المختصة والتأكد من استيفاء جميع الشروط والضوابط.

وأوضحت الوزارة أن إعادة تشغيل البطاقة تتم عقب انتهاء أسباب الإيقاف، وثبوت أحقية صاحب البطاقة في الحصول على الدعم التمويني.

خطوات تقديم تظلم بعد إيقاف بطاقة التموين

يمكن للمواطنين التقدم بطلب تظلم لإعادة تفعيل البطاقة التموينية من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مصر الرقمية.

اختيار خدمة تحديث بيانات بطاقة التموين.

استكمال بيانات الدخل والإنفاق والاستهلاك والحيازة.

مراجعة البيانات والتأكد من صحتها.

طباعة استمارة تحديث البيانات بعد الانتهاء من التسجيل.

تقديم الاستمارة إلى مكتب التموين التابع لمحل الإقامة، مرفقة بالمستندات المطلوبة.

كما أتاحت وزارة التموين إمكانية التواصل مع مركز خدمة العملاء عبر الخط الساخن 19959 للاستفسار عن أسباب الإيقاف وتسجيل طلبات التظلم.

بطاقة التموين

المستندات المطلوبة لتقديم التظلم

حددت وزارة التموين عددا من المستندات الواجب تقديمها مع طلب التظلم، وهي:

استمارة تحديث البيانات المطبوعة من منصة مصر الرقمية.

صورة بطاقة التموين.

أصل وصورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.

إيصال مرافق حديث للكهرباء أو المياه أو الغاز.

المستندات التي تثبت إزالة سبب الإيقاف وفقا لكل حالة.

وفي بعض الحالات قد يطلب تقديم مستندات إضافية، مثل مفردات مرتب أو برنت تأمينات إذا كان سبب الإيقاف يتعلق بالدخل، أو شهادة بيانات من إدارة المرور في حالة امتلاك سيارة، أو شهادة رسمية من الجمعية الزراعية لإثبات مساحة الحيازة الزراعية.

أسباب إيقاف بطاقات التموين 2026

أوضحت وزارة التموين أن هناك عددا من الحالات التي قد تؤدي إلى إيقاف البطاقة التموينية، من أبرزها:

تجاوز دخل رب الأسرة الحد المقرر للاستحقاق.

امتلاك سيارة حديثة موديل بعد عام 2017.

ارتفاع قيمة المصروفات الدراسية بصورة تتجاوز معايير الاستحقاق.

زيادة استهلاك الكهرباء إلى أكثر من 650 كيلووات شهريا بقيمة تتجاوز 800 جنيه.

امتلاك حيازة زراعية تبلغ 10 أفدنة أو أكثر.

سداد ضرائب مرتفعة أو امتلاك شركة برأس مال كبير.

ارتفاع قيمة ضريبة القيمة المضافة أو ممارسة نشاط استيراد أو تصدير بحجم كبير.

عدم حذف المتوفين من البطاقة التموينية.

استمرار قيد أفراد الأسرة المقيمين خارج البلاد.

عدم صرف السلع التموينية أو الخبز المدعم لمدة 6 أشهر متتالية.

ارتكاب مخالفات تتعلق بالتعدي على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف.

ترك البطاقة التموينية لدى البقال التمويني أو المخبز وتكرار ضبطها خلال الحملات الرقابية.

ثبوت ارتكاب مخالفة سرقة التيار الكهربائي أو غيرها من المخالفات التي تؤثر على استحقاق الدعم.

بطاقة التموين

كيفية استعادة الدعم التمويني

يمكن للمواطن استعادة الدعم التمويني بعد إزالة أسباب الإيقاف، واستكمال تحديث البيانات، وتقديم طلب التظلم مرفقا بالمستندات المطلوبة، حيث تقوم الجهات المختصة بمراجعة الطلب وفحص البيانات للتأكد من استحقاق الدعم، وفي حال استيفاء جميع الضوابط يتم إعادة تشغيل البطاقة واستئناف صرف السلع التموينية والخبز المدعم.

وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية أن حملات تنقية بطاقات التموين تستهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع الحفاظ على حق المواطنين في التظلم وتقنين أوضاعهم وفقا للإجراءات والقواعد المنظمة.