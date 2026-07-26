قبل انطلاق الدوري.. طارق السيد يدق ناقوس الخطر داخل الزمالك

وصف طارق السيد، نجم الزمالك السابق، تأخر انطلاق فترة إعداد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بأنه "كارثة حقيقية"، مؤكدًا أن ضيق الوقت قبل انطلاق الموسم الجديد يضع الفريق في موقف صعب.

وقال طارق السيد، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الزمالك تأخر في بدء فترة الإعداد لمدة شهرين و8 أيام، كما لم يحسم حتى الآن ملف التعاقد مع مدير فني أجنبي، رغم أن المتبقي على انطلاق الدوري المصري لا يتجاوز 25 يومًا.

وأضاف أن لديه معلومات من داخل النادي تفيد بأن عددًا من اللاعبين الكبار أعربوا عن استيائهم من تأخر فترة الإعداد، لكنه نفى في الوقت نفسه ما تردد بشأن رفض اللاعبين خوض التدريبات بسبب المستحقات المالية المتأخرة.

وأوضح طارق السيد أن الفريق خاض فترة الإعداد في الموسم الماضي رغم وجود مستحقات متأخرة، قبل أن يتم حل الأزمة لاحقًا، مشيرًا إلى أن تأخر صرف المستحقات لم يكن عائقًا أمام انتظام اللاعبين في التدريبات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه لا يعلم سبب تأخر تعيين مدير فني أجنبي جديد، متسائلًا عما إذا كان الأمر مرتبطًا بملف شركة الكرة أو بوجود ضغوط معينة، مشددًا على أن الكلمة الأخيرة في مثل هذه القرارات يجب أن تكون لمجلس إدارة النادي.