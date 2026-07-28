محمد رياض: تكريم الفنانة شهيرة في المهرجان القومي للمسرح ليس له علاقة بأي صلة قرابة بيني وبينها

أكد الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، أن تكريم الفنانة شهيرة في المهرجان ليس له علاقة بأي صلة قرابة بيني وبينها .

وقال محمد رياض في مداخلة هاتفية على قناة " أون"، :" تكريم الفنانين في المهرجان يتم من خلال لجنة عليا تتكون من 12 قامة فنية ومسرحية ويشارك فيها رئيس هيئة الكتاب ورئيس المركز القومي للمسرح ".

وتابع :" اللجنة العليا هي التي اختارت الفنانة مشيرة للتكريم في المهرجان ولم أكن على علم بذلك ".

واكمل محمد رياض :" الفنانة شهيرة تستحق التكريم وقلت للجنة العليا إني مليس صوت واختاروا الشخصيات الفنية المكرمة ".

ولفت رياض :" أفضل تعليق وصل لي هو أن تكريم الفنانة شهيرة في المهرجان القومي للمسرح المصري هو تكريم للتكريم وهذا تعبير جميل ".