عرض عالمي أول لفيلم Blossoming في مهرجان لوكارنو السينمائي

يستعد فيلم "Blossoming" لعرضه الأول عالمياً ضمن قسم "أسبوع النقاد" (Semaine de la Critique) في الدورة الـ79 من مهرجان لوكارنو السينمائي، والذي يقام هذا العام بين 5 و15 أغسطس في سويسرا.



الفيلم هو باكورة أعمال المخرجة البولندية الشابة كاميلا سيرفيتسكا، التي اختارت أن تروي بجرأة لافتة وحساسية سينمائية عالية قصة عائلتها الخاصة. يقدّم العمل بورتريهاً دقيقاً وصادقاً لثلاثة أجيال من النساء، وهنّ مصمّمات على كسر حلقة الصمت والصدمات الموروثة.



قسم "أسبوع النقاد" هو قسم مستقل أسسته الجمعية السويسرية للصحفيين السينمائيين بالتعاون مع مهرجان لوكارنو، ويعرض سنوياً سبعة أفلام وثائقية، جميعها عروض عالمية أو دولية أولى.



ويكرم مهرجان لوكارنو السينمائي المخرج الأمريكي جيمس جراي بجائزة "باردو الا كارييرا" (جائزة الإنجاز الفني)، التي تقدّمها هيئة السياحة في أسكونا-لوكارنو.



وستمنح الجائزة في "بيازا غراندي" يوم 9 أغسطس 2026، يعقبها عرض لأحدث أفلامه "Paper Tiger".



منذ فوزه بجائزة الأسد الفضي في مهرجان البندقية عن فيلمه "Little Odessa" (1994) وهو في الخامسة والعشرين من عمره، بنى جيمس غراي مسيرة فنية متفرّدة، تنهل بواقعية لاذعة من نشأته في الجالية اليهودية الروسية بنيويورك.