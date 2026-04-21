أحدث أخبار التكنولوجيا.. ببطارية ضخمة وشاشة 165 هرتز إطلاق هاتف Redmi K90 Max للألعاب وبميزات إضافية تدريجيًا "واتساب" يختبر اشتراكا مدفوعا جديدا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ببطارية ضخمة وشاشة 165 هرتز.. إطلاق هاتف Redmi K90 Max للألعاب

أعلنت شركة شاومي للتو عن هاتف Redmi K90 Max في الصين، وهذه السنة، لا تقتصر الميزة الرئيسية على المعالج أو البطارية فحسب، بل تشمل نظام التبريد.

هذا أول هاتف من شاومي مزود بنظام تبريد نشط مدمج، وقد اعتمدت الشركة هذه الفكرة بشكل كامل.

يبلغ قطر المروحة 18.1 ملم، وهو ما تعتبره شركة شاومي أكبر من معظم التصاميم المماثلة

ببطارية ضخمة سعتها 7000 مللي أمبير بوكو تطلق هاتف Poco M8s 5G الياسين

أعلنت شركة بوكو عن توسيع تشكيلة هواتف M8 بإطلاق هاتف Poco M8s 5G للأسواق العالمية، لينضم إلى الطرازات الحالية مثل Poco M8 و M8 Pro . يُقدّم هاتف M8s، وهو الطراز الأساسي، مزيجًا من الميزات الحديثة وبطارية ذات سعة كبيرة، مما يجعله خيارًا عمليًا للاستخدام اليومي.

ميزات إضافية تدريجيًا .. "واتساب" يختبر اشتراكًا مدفوعًا جديدً

أكدت شركة ميتا أنها تختبر اشتراكًا مدفوعًا جديدًا لتطبيق واتساب ، يُسمى واتساب بلس. يُعدّ هذا تحولًا ملحوظًا بالنسبة للمنصة، إذ ظلّ واتساب مجانيًا في معظم ميزاته الأساسية، مع إضافة ميزات إضافية تدريجيًا كالسمات وأدوات التخصيص البسيطة. والآن، يبدو أن ميتا مستعدة لمعرفة ما إذا كان المستخدمون مستعدين للدفع مقابل تجربة أكثر تخصيصًا.



قبل إطلاقه.. أوبو تكشف مواصفات Find X9 Ultra

يُعدّ هاتف OPPO Find X9 Ultra أقوى هواتف OPPO الذكية حتى الآن، وهو متوفر بنسخة عالمية مزودة بأحدث التقنيات. يعمل بنظام ColorOS 16 المبني على نظام Android 16، مما يوفر تجربة استخدام سلسة وسريعة مصممة خصيصًا لضمان بقائك على اتصال دائم ومنتجًا طوال اليوم.

تعد النسخة العالمية متاحة حاليًا للطلب المسبق على موقع Giztop ، مع خدمة الشحن الدولي للعملاء في جميع أنحاء العالم. سيبدأ شحنها في 15 مايو، بنسختين: 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و512 جيجابايت من سعة التخزين، أو 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و1 تيرابايت من سعة التخزين.