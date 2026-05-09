الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ماتزعلوش.. جمال شعبان: هذه العادات اليومية تدمر القلب دون أن تشعر

جمال شعبان
جمال شعبان
محمد بدران

نشر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، منشورًا توعويًا حذّر فيه من مجموعة من العادات اليومية الخاطئة التي تؤثر بشكل مباشر على صحة القلب وتزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية.

وأوضح جمال شعبان أن القلب “يمرض سريعًا” نتيجة الإفراط في تناول الطعام، واستخدام السمن الصناعي في الطهي، والإكثار من تناول الخبز والمكرونة والمعجنات والمخللات والأملاح، إلى جانب قلة استهلاك الفاكهة والخضروات، مشيرًا إلى أن هذه العادات الغذائية تُعد من أبرز مسببات تدهور صحة القلب.

وأضاف أن تناول كميات كبيرة من المشروبات الغازية والعصائر المحلاة بالسكر، وعدم شرب القدر الكافي من المياه يوميًا، من العوامل التي ترفع احتمالات الإصابة بمشكلات القلب والأوعية الدموية.

كما لفت إلى أن نمط الحياة الخامل يمثل خطرًا كبيرًا، موضحًا أن الجلوس لفترات طويلة دون حركة، وعدم ممارسة المشي أو أي نشاط بدني، وقلة التعرض للهواء الطلق، بالإضافة إلى النوم مباشرة بعد تناول الطعام، كلها سلوكيات تؤثر سلبًا على كفاءة القلب.

وتطرق شعبان كذلك إلى عدد من العادات الضارة الأخرى، مثل التدخين، والتعرض لدخان الشيشة في الكافيهات، والإفراط في تناول المسكنات، مؤكدًا أن هذه السلوكيات تُضعف القلب مع مرور الوقت وتزيد من الإجهاد على عضلة القلب.

وأشار أيضًا إلى أن العوامل النفسية تلعب دورًا مهمًا في صحة القلب، موضحًا أن الغضب المستمر، وسوء إدارة الضغوط النفسية، والحقد، وضعف العلاقات الاجتماعية، وعدم صلة الرحم، كلها عوامل قد تؤثر سلبًا على الصحة العامة للقلب.

واختتم شعبان رسالته بالتأكيد على أهمية تبني نمط حياة صحي يعتمد على التغذية السليمة، وممارسة النشاط البدني، وإدارة التوتر بشكل جيد، مع تعزيز الجوانب النفسية الإيجابية مثل الهدوء والابتسام، مشددًا على أن الوقاية تبدأ من تعديل السلوك اليومي وكتب في نهاية منشوره: ماتزعلوش.

