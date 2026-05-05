جمال شعبان يقدم روشتة للمواطنين للوقاية من الأمراض التنفسية

وجه الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، روشتة هامة للمواطنين خلال فصل الربيع، قائلًا: "ياريت كل واحد يحافظ على حرارة جسمه، وعدم الخروج من جو بارد إلى ساخن والعكس، وأن يرتدي كل شخص ملابس تناسب حرارة الجو".

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه: "قلبك مع جمال شعبان"، أن الأماكن التي بها نشاط للرياح تنتشر فيها الفيروسات، وأن الفيروسات تستغل الفرصة وتصيب المواطنين، وأن المواطن يُحاط بترليونات من الفيروسات والبكتيريا من الداخل والخارج، والتي تترصد لحظة اضطراب المناعة.

وأشار إلى أن الفترات الانتقالية بين الفصول تسبب هزة في المناعة، وأنها تستغل الفرصة لاختراق الخلية ويبدأ النشاط، وأن هناك عددًا من المواطنين يصابون خلال هذه الفترة بالأمراض التنفسية، ولذلك على الجميع توخي الحذر.