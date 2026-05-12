روشتة طبية للحجاج.. جمال شعبان يكشف أهم النصائح قبل السفر

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن بعض المنازل بها أشخاص يجهزون أنفسهم للحج، ولذلك يجب على الجميع توخي الحذر من بعض الأمور قبل السفر لأداء فريضة الحج.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أنه يقدم روشتة طبية للحجاج، ويطالب الجميع بالحصول على التطعيمات الرسمية التي توفرها الدولة، ومراجعة الأدوية الخاصة بكل شخص مع الطبيب قبل السفر.

جمال شعبان

ولفت إلى أن الأشخاص كبار السن، وغير القادرين على الطواف سيرًا على الأقدام، يمكنهم استخدام الكراسي المتحركة، مشددًا على ضرورة تناول كميات كبيرة من المياه، معلقًا: «اشربوا كثيرًا من مياه زمزم».

وأشار إلى أن أي شخص يشعر بأي بوادر أو مؤشرات للتعب، عليه التوجه فورًا إلى الأطباء الموجودين في المملكة، والحصول على الأدوية المناسبة، حتى لا تتفاقم الأعراض أو المشكلات الصحية.