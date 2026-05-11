رشا مهدي: لهذا تفرد مسلسل اللون الأزرق عن باقي أعمال رمضان| فيديو

قالت النجمة رشا مهدي أنها سعيدة بردود الأفعال التي تتلقاها حتى الأن بعد عرض مسلسل “اللون الأزرق”، وأرجعت هذه الحالة التي ظهر خرج بها العمل إلى حالة التناغم الكبير بين مختلف العناصر، والتفاهم الذي ساهم في تقديم موضوع هام ومتفرد على مستوى دراما رمضان بهذه الخصوصة في التناول.



أكدت النجمة رشا مهدي أنها خاضت خلال مشاركتها مسلسل “اللون الأزرق” مشاهد لها بعد نفسي مؤثر، حيث كانت تخفي جانب حساس، وفي نفس الوقت تحاول دعم جومانا مراد بمنتهى القوة.



وأعربت النجمة رشا مهدي عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل “اللون الأزرق” خلال موسم دراما رمضان 2026، مشيرة إلى أن قضية المسلسل في غاية الأهمية، ولها خصوصية وتفرد عن مختلف المسلسلات التي تم طرحها مؤخرا.



وأضافت رشا مهدي لـ صدى البلد: سعيدة بالعمل مع المخرج سعد هنداوي والذي كان له دور كبير في خروج العمل على هذا النحو، سواء على مستوى إدارة التمثيل، أو طريحة الحكي، أو حتى اختيار زوايا التصوير، وغيرها من التفاصيل الفنية الدقيقة.



وأضافت النجمة رشا مهجي أن “اللون الأزرق” يمثل تجربة مختلفة في مسيرتها الفنية، رغم صغر حجم الدور والذي جاء بمثابة ظهور شرفي، سواء على مستوى اختيار الدور نفسه أو طبيعة المعالجة الدرامية.

