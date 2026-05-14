عصام سالم: الزمالك قلب الطاولة في المنافسة على الأهلي وبيراميدز هذا الموسم

أشاد الناقد الرياضي عصام سالم بما قدمه نادي الزمالك هذا الموسم ووصوله إلى المحطة الأخيرة من المنافسة على لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية والدوري المصري الممتاز رغم الظروف الصعبة التي يمر بها.

وقال عصام سالم، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «دخول الزمالك في المنافسة هو الجديد في هذا الموسم، فالمنافسة بين الأهلي وبيراميدز طبيعية في ظل امتلاك الفريقين لأفضل اللاعبين واسكواد متكامل، ومن المتوقع أن الأهلي وبيراميدز أن تكون المنافسة بينهما مثلما كان الوضع في آخر 3 مواسم».

واستطرد قائلًا: «لكن دخول الزمالك في المنافسة قلب الطاولة على الاثنين، وأصبح الآن هو الأقرب من لقب الدوري المصري».

وتابع قائلًا: «تجربة جون إدوارد في الزمالك كان هناك تشكيك كبير بها في البداية ويراها تجربة فاشلة، ولكن الكل يشيد بها ويطالب بتعميمها».