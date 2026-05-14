جمال الزهيري: الزمالك قدم موسمًا يفوق التوقعات رغم الأزمات

أكد جمال الزهيري، النقاد الرياضي، أن الزمالك نجح في تقديم مستوى فني ونتائج أفضل مما كان متوقعًا خلال الموسم الحالي، رغم الظروف الصعبة والأزمات التي مر بها الفريق، وعلى رأسها أزمة إيقاف القيد.

وأوضح الزهيري، خلال لقائه مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، أن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال لعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على استقرار الفريق داخل الملعب، مشيرًا إلى أن عبد الناصر محمد وإبراهيم صلاح كان لهما دور مهم أيضًا في إبعاد اللاعبين عن الأزمات والتركيز فقط على المباريات.



وأضاف الزهيري ،أن جماهير الزمالك تبقى الداعم الأكبر للفريق في مختلف الظروف، وتمنح اللاعبين والجهاز الفني دفعة قوية للاستمرار وتحقيق النتائج الإيجابية.