الهدوء وعدم الاستعجال.. معتمد جمال يفرض الانضباط على الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

أكد الإعلامي جمال الغندور، أن معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، شدد خلال اليومين الماضيين، على لاعبيه بضرورة الالتزام بالهدوء وعدم الاعتراض على قرارات طاقم التحكيم خلال مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، المقرر لها مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف عبر برنامج ستاد المحور، ان المدير الفني أكد للاعبين أهمية التحلي بالصبر وعدم الاستعجال في إنهاء الهجمات أو تسجيل الأهداف مبكرًا، لتجنب الوقوع تحت ضغط نفسي قد يؤثر على التركيز داخل الملعب، خاصة في مباراة تتطلب أقصى درجات الانضباط الذهني والفني.

واختتم:"طالب معتمد جمال لاعبي الزمالك بضرورة استغلال عاملي الأرض والجمهور بشكل إيجابي، باعتبارهما عنصر دعم وتحفيز للفريق، مع ضرورة تجنب تحويل الحماس الجماهيري إلى ضغط قد ينعكس سلبًا على الأداء".