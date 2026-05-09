أحلى من الجاهز.. طريقة عمل طاجن سي فوود بالجبن

طاجن سي فوود بالجبن من الأكلات المميزة والشهية، ويمكن تحضير طاجن سي فوود بالجبن في المنزل بخطوات بسيطة وسريعة.

وإليكم طريقة عمل طاجن سي فوود بالجبن:

مقادير طاجن سي فوود بالجبن

سي فوود مشكل

ثوم مفروم

ملح وفلفل

كمون

دقيق

لبن

كريمة

ميكس جبن مشكل

كرفس مفروم

كرات مفروم

بصل مفروم

جزر مبشور ناعم

للتقديم:

شبت

بصل أخضر

ليمون حلقات

طريقة تحضير طاجن سي فوود بالجبن

شوحي البصل والثوم في الزيت والزبدة مع الكرفس والبصل الأخضر والجزر ويتبل بالملح والتوابل.

أضيفي السي فوود والشبت والدقيق والكريمة والزبدة واللبن ويترك ليغلي.

في طاجن، يضاف الخليط مع الجبن ويحمر في الفرن.

ويقدم طاجن سي فوود بالجبن.