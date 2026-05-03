لذيذة ومختلفة .. طريقة عمل مكرونة بالسلمون

تعد المكرونة بالسلمون من الوصفات المميزة وغير التقليدية، ويمكن تحضير المكرونة بالسلمون بخطوات بسيطة.

وإليكم طريقة عمل مكرونة بالسلمون :

مقادير مكرونة بالسلمون

مكرونة شرائط مسلوقة :

سلمون ستيك

ثوم

ملح

فلفل أسود

كمون

عسل أبيض

شطة مجففة

بابريكا

جوزة الطيب

أوريجانو

فلفل أحمر حار

زيت زيتون

زبدة

جبنة بارميزان مبشورة

كريمة طبخ

بصل أخضر

كزبرة خضراء

طريقة تحضير مكرونة بالسلمون

تبلي شرائح السلمون بالملح والفلفل والكمون والعسل والثوم والشطة وجوزة الطيب

شوحي السلمون في الزيت في إناء على النار من ناحية الجلد

تقلب على الوجه الآخر وتترك على النار حتى تمام النضج

شوحي الثوم فى نفس الإناء مع الزبدة على النار.

أضيفي الفلفل الحار وباقي خليط التتبيلة والبصل الأخضر والبابريكا والكمون والملح والكزبرة الخضراء والأوريجانو والشطة المجففة

ضعي الكريمة والجبنة المبشورة.

ضيفي المكرونة المسلوقة ويقلب كل الخليط.

تغرف المكرونة مع السلمون فى طبق التقديم.