بسمة بوسيل تبهر متابعيها بإطلالتها في تركيا.. صور

حرصت الفنانة بسمة بوسيل على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها في تركيا.

إطلالة بسمة بوسيل في تركيا

تألقت بسمة بوسيل بإطلالة ملفتة، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الموف الفاتح المصنوع من القماش اللامع بالكامل.

انتعلت بسمة بوسيل حذاء باللون البينك مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الفضي، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات.

ومن الناحية الجمالية، بدت بسمة بوسيل بالشعر المرفوع فهي من الصيحات التي تتصدر أحدث صيحات موضة 2026، ووضعت مكياجا جذابا كشف عن جمال ملامحها.