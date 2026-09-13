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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

هنا الزاهد تخطف الأنظار بأناتقها.. شاهد

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هاجر هانئ

حرصت الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة هنا الزاهد

تألقت هنا الزاهد في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة وذا أكمام مكشوفةاتسم التصميم باللون البيبي بلو مع الأبيض مما كشف عن ذوقها الراقي.

أنتعلت هنا الزاهد حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأبيض مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون و حملت توقيع دار الأزياء العالمية Dior وتزينت ببعض المجوهرات الراقية التي زادت من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، بدت هنا الزاهد بخصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

هنا الزاهد إطلالة هنا الزاهد صور هما الزاهد

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