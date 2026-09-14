بالأحمر الناري.. يارا السكري تتألق بهذه الإطلالة

شاركت الفنانة يارا السكري متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

إطلالة يارا السكري

ظهرت يارا السكري في الصور بإطلالة كشفت عن ذوقها الأنيق، حيث اختارت فستان متوسط الطول باللون الأحمر وذا أكمام مكشوف و اتسم التصميم بانه لا يحمل أي نقوشات.

أنتعلت يارا السكري حذاء أنيق ذا كعب عالي، ولم تبالغ في الإكسسوارات ولكنها أعتمدت على بعض القطع البسيطة للغاية.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت يارا السكري على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة الغير مبالغ فيها.