باكستان تدين بأشد العبارات محاولة استهداف مكة المكرمة

أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهبازشريف بأشد العبارات محاولة استهداف مكة المكرمة، معربا عن وقوف بلاده بجانب المملكة العربية السعودية في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وأمن مكة المكرمة.

وفي وقت سابق أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي، عن تمكن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة معادية أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وأوضح اللواء المالكي أن عملية الاعتراض وتدمير الطائرة المسيرة تمت عند الساعة (18:50)، وذلك قبل دخولها المجال الجوي المحظور للعاصمة المقدسة "مكة المكرمة"، حيث جرى اعتراضها في جنوب مدينة مكة المكرمة.

وبيّن أن هذا الهجوم الإعدائي والإرهابي يمثل المحاولة الثانية لاستهداف مكة المكرمة، بعد محاولة سابقة عبر إطلاق صاروخ باليستي بتاريخ 27 يوليو 2017م، واصفاً التصرف بالعمل المشين الذي يستهدف مهبط الوحي وأرض الرسالة ومهوى أفئدة ملايين المسلمين، فضلاً عن سعيه لترويع الآمنين من ضيوف بيت الله الحرام والإضرار بالمواطنين والمقيمين.

وشدد على أن هذه المحاولة تعد وصمة سوداء جديدة في سجل انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية المتطرفة وتعمدها استفزاز مشاعر المسلمين.

وأكد اللواء المالكي أن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن يمثل خطاً أحمر، مشدداً على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة حيال السلوك العدائي والإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية.